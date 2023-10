Don Damir Stojić otkrio koji mu je novi posao: "Ispunjavaju se moja dva najveća sna"

Don Damir Stojić ima novi posao. Imenovan je vojnim kapelanom na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman". Objavio je to na Facebooku.

Krajem kolovoza objavljeno je da u župu na Jarunu stiže novi župnik. Don Damir Stojić - razriješen je s dužnosti prema odluci provincijala koju je prihvatio i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, poručili su iz nadbiskupije, a razloge tada, a ni danas, nisu otkrili.

Sada je Stojić objavio da ima novi posao.

Stojić je poznat po svojim šokantnim izjavama poput: ''Harry Potter ubija i uništava vjeru u Boga. S tim knjigama je bolje ne imati posla''.

Don Damir Stojić (Foto: Don Damir Stojić/Facebook)

Stojić je javnost šokirao i predavanjem studentima o štetnosti pornografije na kojem je za primjer dao slučaj oca koji se zbog pornografije boji zagrliti vlastitu kćer, a ostala je upamćena i njegova izjava da poznaje ženu koja je zatekla oca kako gleda pornografiju i - na licu mjesta izgubila mjesečnicu.

Novi posao na Hrvatskom vojnom učilištu

Njegovu objavu o novom poslu na Facebooku prenosimo u cijelosti.

"Prije mjesec dana, kada sam razrješen župničke službe, mnogi su me ljudi pa i novinari pitali koja će biti moja nova služba. Svima sam rekao da je to “vojna tajna”. Sada ću vam je otkriti. Kada je 1997. uspostavljen Vojni ordinarijat za biskupa je imenovan mons. Juraj Jezerinac. S mons. Jezerincem sam se tada redovito viđao jer sam ga znao iz Kanade gdje je bio moj kapelan. Kao bogoslovu mi je ponudio da prijeđem k njima. Nisam to mogao prihvatiti jer preduboko osjećam poziv da budem salezijnac, ali sam mu obećao da ću dio svoga svećeničkog života pokloniti Hrvatskoj vojsci.

Bogu hvala, od 1.10. izvršavam svoje obećanje jer sam imenovan vojnim kapelanom na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”. Zapravo, ispunjaju se moja dva najveća sna, da budem svećenik salezijanac i da služim Hrvatskoj vojsci.

Bio sam srednjoškolac kada je 1991. Hrvatska napadnuta i žarko sam se htio priključiti obrani Hrvatske. Mnogi Hrvati iz dijaspore su to i učinili. Ja sam znao da ću se vratiti u domovinu, ali se kod mene tih godina probudio poziv za svećenstvo i vratio sam se kako bi svome narodu služio na taj način.

Zato je za mene velika čast i ponos što mogu biti u Hrvatskoj vojsci i biti svećenik salezijanac, imati udio u oba svijeta.

Na kraju, bilo mi je zabavno promatrati medijsku pompu oko moga razrješenja od župničke službe. Slična pompa se dogodila i prije 3 godine kada sam razrješen službe studentskog kapelana i imenovan župnikom na Jarunu, a znam da će ista pompa biti i kada eventualno budem razrješen službe vojnog kapelana i imenovan za drugu službu, a samo Bog zna kada i gdje. U međuvremenu, uživat ću u ova dva poziva - da sam svećenik u Hrvatskoj vojsci", napisao je na Facebooku.