Kako HRT dolazi do podataka građana koji ne plaćaju pristojbu? Naš čitatelj tvrdi - zlouporabom podataka sa stručnih platformi. Za DNEVNIK.hr opisao je što se njemu dogodilo.

Čitatelj navodi da ima stan u Zagrebu, no od svibnja živi i radi u Istri i tamo je evidentiran. U Zagreb dolazi jednom mjesečno samo na jedan dan i to nedjeljom kako bi pokupio poštu i provjerio je li sve u redu.

"Prošli tjedan neugodno me iznenadila pošta u kojoj sam dobio pismo od HRT-a. Poslali su mi Obavijest o pokretanju prekršajnog postupka i opomeni po zapisniku (broj i osobni podaci čitatelja poznati redakciji op.a.). U obavijesti se može pročitati kako je njihov kontrolor u srijedu, 14. rujna 2022. u 14:15 izašao na teren na adresu mojeg stana i utvrdio da imam TV uređaj i da ne plaćam pristojbu", navodi čitatelj.

Dodaje da je to nemoguće jer od svibnja ne boravi u tom stanu radnim danima. U Istri, gdje boravi poslovno, je u smješten u hotelu, a 14. rujna je u vrijeme koje se navodi u zapisniku - bio na radnom sastanku s više suradnika.

"Sve navedeno je detaljno evidentirano i lako dokazivo kroz dokumentaciju koju posjedujem. Dakle u moj stan nisu mogli ući jer ja nisam bio u njemu, a u stanu nitko osim mene ne boravi", navodi čitatelj.

"Ako su ušli u nekretninu, ušli su neovlašteno i nasilno bez mojeg znanja i odobrenja, a time počinili kažnjivo djelo Narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora", navodi čitatelj i dodaje da Kazneni zakon za takvo djelo predviđa kaznu zatvora.

"U Obavijesti mi praktički prijete odmazdom"

"Nadalje, u Obavijesti mi praktički prijete odmazdom: 'Plaćanjem zaostale pristojbe po opomeni možete izbjeći nepotrebne troškove i prihvaćate da Vas HRT prijavi kao obveznika...' Iz straha od njihove odmazde i znajući iz prve ruke za iskustva prijatelja kojima je HRT doslovno zagorčao živote, slao ovrhe na račun za nekretnine koje čak nisu ni bile njihove, niti su u njima živjeli, praktički sam bio prisiljen sam platiti ovaj račun iako se temelji na očito falsificiranim dokumentima i pod prisilom", objašnjava čitatelj.

"Prije plaćanja sam im slao mailove i tražio objašnjenje, ali su mi tek po plaćenom računu bahato odgovorili: 'Poštovani, kontrolor 6472 koji je bio kod Vas izjavio je da nije ulazio ni u dvorište nego na ogradi jer tamo imate zvono. Na njegov upit ustanovio je da razgovara s vlasnikom i kao što navodi u zapisniku da posjedujete prijamnik, ali nemate vremena za prijavu jer radite. Uplatom ste postali obveznik plaćanja mjesečne pristojbe'", navodi čitatelj.

I dalje je, kako tvrdi, nastojao doći do informacije kako je kontrolor došao do njegovih podataka s obzirom na to da je morao ući u dvorište zgrade kako bi uopće pozvonio na vrata.

"Prekršili su više od jednog zakona i pravilnika"

"Konačno sam dobio i zapisnik koji je još smješniji i kaže: 'Napomena kontrolora: obveznik odbija potpisati zapisnik, podaci iz katastar.hr. Razgovarao sa strankom, kaže da ima TV, ali da sad nema vremena jer radi'", dodaje.

Zapisnik HRT-a (Foto: Čitatelj)

Čitatelj smatra da su u HRT-u uzeli njegove podatke s platforme katastar.hr bez njegova znanja i zloupotrijebili ih.

"Evidentno je i sigurno da su prekršili više od jednog zakona i pravilnika, što nacionalne razine, što očigledno vlastitih pravilnika. Nadalje, evidentno je i da je kontrolor naprosto falcificirao zapisnik, čime je očigledno prekršio i pravila vlastite struke, a o moralu neću ni govoriti", kazao je.

"U mojem slučaju su lažirali zapisnik do smiješne razine. Moja je sreća što se taj falsifikat može dokazati na nebrojeno načina", dodaje i navodi da je o svemu obavijestio Ministarstvo graditeljstva, Državnu geodetsku upravu i Agenciju za zaštitu osobnih podataka, no odgovor mu nije stigao niti od jedne institucije.

"Ne želim da zlouporaba podataka prođe neopaženo"

"Platio sam im, imam puno obaveza na terenu i nemam se vremena natezati na sudu s HRT-om, ali ne želim da zlouporaba osobnih podataka sa stručnih i drugih platformi prođe neopaženo. Svatko može pristupiti stranici katastar.hr i to je dobro, pogotovo za građane koji traže stan i žele provjeriti je li nekretnina u redu, ali HRT da 'skida' podatke s te stranice? To je zlouporaba!", zaključuje čitatelj.

"U nastojanju da se obranim od HRT-a sam kontaktirao razne udruge u zadnjih tjedan dana, pa čak i policiju. Ishod toga je da, zapravo, ne da nisam jedini koji ima problem s HRT-om, nego da nebrojeno ljudi ima isti problem. HRT doslovno maltretira građane", dodao je.

Radi li se doista o zlouporabi podataka i kako joj stati na kraj, upitali smo Državnu geodetsku upravu i Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Upit o ovom slučaju poslali smo i HRT-u.

Njihove odgovore objavit ćemo nakon što ih dobijemo.