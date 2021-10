U ovoj zemlji nikad nitko neće dolaziti na vlast državnim udarom. Oni će dolaziti i odlaziti na slobodnim demokratskim izborima i ne treba ljude strašiti takvim stvarima, komentirala je novi sukob u državnom vrhu reporterka i urednica Ivana Petrović.

Premijer je danas govorio o puzujaćume državnom udaru, a Ivana Perović u Dnevniku Nove TV objasnila je što to uopće je.

"Državni udar sam po sebi je nasilna smjena vlasti i nakon državnih udara uspostavljaju se totalitarni sustavi. Ono što ga razlikuje od revolucije je to da u revoluciji sudjeluje i narod, a u državnom udaru uvijek sudjeluje izvršna vlast, najčešće vojska. Prema tome, puzajući državni udar, kako je rekao premijer Plenković, mogli bismo prevesti kao zaobilazni državni udar", pojasnila je Petrović.

"Nije ovo nikakav državni udar, bilo bi dobro da prestanu s teškim riječima koje uzbunjuju ljude, koji su ionako puni problema. Već dvije godine smo u COVID krizi, u zdravstvenoj krizi, inflaciji i potresima i još nam samo fali da nam netko govori o pokušaju državnog udara u ovoj zemlji", naglasila je.

"Čini mi se da je predsjednik Milanović malo preširoko shvatio svoje ovlasti vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga u miru. Točno je da je on rekao to što je rekao načelniku Glavnog stožera, a isto tako je točno da načelnik Glavnog stožera ne smije odbiti zapovijed predsjednika Republike, ali znači li to da ako danas – sutra predsjednik Milanović (karikirano) kaže načelniku Hranju da napravi vojni udar – da će on reći 'dobro, napravit ću'", zapitala se Petrović.

Ne dopustiti ministru – predstavniku civilne vlasti da govori na svečanom događaju, nazvala je je slučajem bez presedana.

"Koliko mi je poznato, u Hrvatskoj nije na vlasti vojna hunta, niti je predsjednik Milanović došao na svoju poziciju vojnim udarom, niti je premijer Plenković došao na svoju poziciju državnim udarom. Oni su došli slobodnim demokratskim izborima.

U ovoj zemlji nikad nitko neće dolaziti na vlast državnim udarom. Oni će dolaziti i odlaziti na slobodnim demokratskim izborima i ne treba ljude strašiti takvim stvarima", naglasila je Ivana Petrović te dodala kako je politička komunikacija dvaju dužnosnika potpuno neprimjerena. Milanović ministra obrane naziva stranačkom instalacijom, bijednim malim čovjekom, štetočinom...

"Kako se usuđuju? Tko im daje pravo?"

"Politička komunikacija dopušta metafore, ali se u srži moraju nalaziti argumenti, ne treba ići ad hominem.

Vjerujem da je u pitanju sudar ega, no to bi se trebalo rješavati u četiri oka, naglasila je Petrović te dodala kako se ne trebamo čuditi generalno komunikaciji u društvu, s obzirom na ponašanje dvaju dužnosnika.

Komentartorica Nove TV zapitala se kakva je poruka poslana mladima koji su u petak došli na svečani čin prisege.

"Oni su bili veseli, radosni, svirala je himna, prisegnui su na vjernost domovini, tamo su bili njihovi roditelji, donijeli su cvijeće, kolače...pripremili su slavlje za taj dan. Pogledajte kako je sve završilo: u kakvom balonu oni žive", istaknula je Ivana Petrović i zapitala se tko im uopće daje pravo da nam se tako obraćaju. Dodala je kako bi predsjednik i ministar trebali sve riješiti u četiri oka.

