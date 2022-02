Kolone štediša Sberbanka stvaraju se dijem Hrvatske nakon objave da banka ide u sanaciju. HNB je nakon upozorenja Europske središnje banke da prijeti bankrot te ruske banke na dva dana ograničio podizanje novca. Odluka HNB-a bila je spriječiti stampedo i krah banke, jer je u četvrtak i petak podignuta velika količina novca iz banke. Unatoč tome dogodio se incident u poslovnici u Puli gdje je građane iz banke izbacivala policija.

Gužve su danas bile i ispred poslovnice u Puli, a čitatelj nam je javio kako su banku danas zatvorili tri sata ranije nego inače. Naime, radno vrijeme poslovnice je do 18 sati, ali danas su je zatvorili u 15, no dio građana nije htio otići. Među njima je i naš čitatelj koji je satima čekao u redu i nije mu bilo prihvatljivo ranije zatvaranje poslovnice uz objašnjenje da su djelatnici umorni.

Dvadesetak građana odbilo je otići bez svog novca, a djelatnici banke pozvali su policiju koja ih je potom izbacila iz poslovnice.

"Rekli su nam da su zaposlenici umorni pa sam ja rekao policajcu da mi nismo umorni čekati ovdje po pet sati. To je naš novac imamo pravo na njega. Nakon što smo se pobunili su zalijepili da rade do 15 sati iako na službenom radnom vremenu piše da rade do 18. Zvali su nam policiju jer smo samo htjeli novac koji smo mi zaradili i na kojeg imamo pravo. Sramota", kazao je čitatelj DNEVNIK.hr-a.

Iz istarske policije odgovorili su nam da su oko 15:05 zaprimili dojavu da se u banci na Giardinima nalaze građani koji ne žele napustiti banku nakon završetka radnog vremena.

"Dolaskom policije, građani su se razišli te nije bilo potrebe za daljnjim policijskim postupanjem", kazali su nam.

Neslužbeno doznajemo kako zbog navale zabrinutih građana poslovnice Sberbanka ostaju bez gotovine, a nedostaje i djelatnika s obzirom na količinu posla.

U utorak odluka o budućnosti banke

Iz Središnje banke poručuju od srijede ide normalno poslovanje, a u utorak će Središnja banka donijeti odluku o budućnosti Sberbanka.

"Dakle u razdoblju moratorija donešena je odluka kako i građani ali i pravne osobe u ova dva dana mogu podizati ovac kroz različite kanale Sberbanka do ukupnog iznosa 7280 kuna. Radi se o prosječnoj plaći koju izračunava DZZS konkretno za mjesec prosinac. To će biti moguće podići kroz nekolio različitih kanala koje Sberbank ima", kazao je Roman Šubić, viceguverner HNB-a za Dnevnik Nove TV.

"Ovaj moratorij je zapravo na određeni način jedno administrativno čuvanje imovine da ne bi ta panika prouzročila zapravo stvarne razloge da banka mora propasti", kaže Marija Hrebac iz Hrvatske agencije za osiguranje depozita.

