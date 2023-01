S polica hrvatskih trgovina povučeno je čak 235 zdravstveno neispravnih proizvoda u posljednja 24 mjeseca. Obavijesti se redovito objavljuju na stranicama Državnog inspektorata i Agencije za hranu, no je li to dovoljno i dolaze li te informacije do kupaca? Istražio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Pesticidi, mikroorganizmi, alergeni, mikotoksini... Zbog povišenih vrijednosti ovih tvari brojni proizvodi povučeni su iz prodaje.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan u kućnim zalihama pronašao je jednu vrećicu pistacija koje su početkom godine povučene s polica i pokušao je vratiti.

"Je li se taj pistacijo još može vratiti, 05.01. je povučen. Jer smo to slučajno vidjeli na jednom portalu, nismo ni na vašim stranicama. Bude li tu neka obavijest inače, ne vidim?", pitao je prodavačicu.

"Pa evo ne znam. Čak znam da nije više nitko odavno ništa nije donio. Imali smo samo par komada", kazala je.

Vrećicu s povećanom količinom aflatoksina reporter je uspješno zamijenio. No što bi bilo da ju je netko pojeo?

"U jednokratnoj konzumaciji neće se ništa desiti jer nije riječ o iznimno visokim koncentracijama. Međutim ti se proizvodi povlače sa tržišta jer su zdravstveno neispravni", kaže Zlatka Knezović, voditeljica Odjela za analizu hrane NZJZ Split.

A takvih je proizvoda u dvije godine bilo 235. Najčešće materijali koji dolaze u kontakt s hranom, voće i povrće, meso i žitarice. Propisi o kontroli hrane često se i nadopunjuju.

"Sada je recimo novost uredba koja je propisala obavezno praćenje akrilamida u proizvodima koji sadrže veće količine škroba. Znači krumpir, pečeni i prženi, različite vrste peciva i kruha", dodaje Knezović.

Obavijesti o povlačenju ažuriraju se na web stranicama nadležnih institucija.

"Nedovoljno definitivno jer niti jedna domaćica neće prije nego što ide u kupovinu, ne provjerava web stranice državnog inspektorata. Nikad se ne govori nešto o onima koji su to već kupili i konzumirali ili potrošili", kaže Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

I apeliraju na veću odgovornost trgovaca kod obavještavanja kupaca.

"Rijetko se nađe i u prodavaonicama da je to obavijest potrošačima. U katalogu se ugura svakakvih informacija, to bi trebalo biti negdje na prvoj stranici, na vidljivom i uočljivom mjestu", kaže Knežević.

Jeste ikad u trgovini vidjeli natpis kao proizvod je povučen možete dobit novac natrag, pitala je ekipa Dnevnika Nove TV građane.

"Ne, nisam nikad", kaže Mihovil.

"Zabrinjavajuće je. U biti više ne znam šta jest jer ništa nije zdravo. Najbolji su i najpametniji ovi koji imaju svoj nekakav teren di mogu zasadit", smatra Sanija.

Oni koji nisu te sreće očekuju da barem jedu ono što je i navedeno na deklaraciji.

