Ekipa emisije Informer izračunala je koja je cijena skijanja za četveročlanu obitelj, ali i koliko si Hrvata uopće može priuštiti skijanje.

Nije isto idete li na skijanje u susjednu državu i odsjedate u apartmanu ili na udaljenu destinaciju avionom u smještaju hotela s pet zvjezdica – sažetak je to mnogih odgovara na naše pitanje koja je cijena skijanja, no to nas nije obeshrabrilo. Pa da čujemo koliko četveročlana obitelj treba izdvojiti za tjedan dana skijanja.

"Ovisi o tipu smještaja. Mislim da mi imamo neku hrvatsku prosječnu hrvatsku publiku, od 1000 eura do 1500 tako", rekao je Alojzije Pavlović, voditelj poslovanja putničke agencije, za emisiju Informer.

"Govorimo o tri do pet tisuća kuna zavisi od skijališta. Tu ne računamo ski karte, govorimo samo isključivo o apartmanima, o smještaju", kaže Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK.

Koliko si ljudi to može priuštiti?

"Ono što smo imali evidenciju prije korone, sada još traje ova skijaška godina pa je teško izvući, tu je čak negdje i do 200 tisuća ljudi, skijaša, rekreativaca ili ljudi koji su odlazili na odmor u dijelu između 12. i 3. mjeseca. Sada je ta brojka manja, cijenimo da je to negdje 130 tisuća", odgovara Boris.

S najnovijim podacima popisa stanovništva napravili smo računicu – 3,34 posto Hrvata ide na skijanje.

Skijanje je skup pa time i teško priuštiv sport. Uz smještaj potrebne su skijaške karte i oprema. Kako bi vam pobliže dočarali - na popularnom bosanskohercegovačkom skijalištu tjedna ski karta za odraslu osobe kreće se oko tisuću kuna.

"Generalno govoreći Hrvati najviše odlaze na okolna skijališta. To su Austrija, Italija, Slovenija, zadnjih godina je popularna, a evo i ove godine, Bosna i Hercegovina sa svojim skijaškim centrima. Francuska je već konstantno i kvalitetno prisutna svih ovih godina. Bosna i Hercegovina zbog dvije stvari - osim cijene, bitna je i blizina, naravno", kaže Boris.



"Ove godine smo prvi puta u ponudi imali i BiH. Bilo je dosta interesa, a mislim da je i zbog elastičnih COVID mjera", rekao je Alojzije.

Dakle, Francuska, Italija, Austrija i Slovenija za Hrvate su najpopularnije skijaške destinacije, međutim...

"Publika nije ista. Francuska spada među najpovoljnije, radi se o jednostavnom tipu smještaja. To su velike apartmanske zgrade sa stotinama apartmana gdje nemate veliki komfor, ljudi na kraju sami očiste apartman – smještaj je jednostavan, a kvadratura je mala, ali ono što mladi ljudi trebaju tamo to dobiju. Imaju prostorna ogromna skijališta i oni se naskijaju do milje volje. Van pansionska potrošnja je skupa, ali imate rješenje, shopping centre, sarmice itd.", kaže Alojzije.

Nakon cijena i destinacija slijedi neizostavna usporedba.

"Kad usporedimo godinu 2019. na 2020. koja je zadnja normalna sezona, ova sezona je naravno slabija, a sezona 2020./2021. nije postojala jer su bile COVID mjere i nije bilo skijanja. Tako da smo sretni da imamo neki pomak. Napamet mogu govoriti, možda smo na 60 posto u odnosu na standardnu zadnju godinu to je 2019/2020.", dodaje.

Top termini jesu u siječnju, no skijaška sezona traje do ožujka. Tek ćemo tada moći podvući crtu i znati tko je uživao na europskim skijalištima, a tko samo čistio snijeg ispred ulaza.

