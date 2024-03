Koliko će koštati ovogodišnja Uskrsna košarica? "Kad preračunam u kune, to je puno. Ali tko voli nek izvoli"

Mladi luk, rotkvica, šunka i jaja - tržnice su već pune Uskrsnih delicija. Kupci se već pripremaju.

"Upravo sam kupila. Za ljude koji imaju prosječnu plaću i umirovljenike vrlo zahtjevno da si to priušte", rekla je Vesna iz Osijeka.

Iako je šunka skupa, 15 eura je kilogram, tradicija će se održati - ipak će se naći na stolovima Slavonaca.

"Uvijek priredimo malo, bar 20 dekagrama", kaže Anka reporterki Dnevnika Nove TV Matei Drmić.

"Pa kak budemo mogli, tak ćemo si i priuštit. Uvijek je bilo, pa će bit", kaže Ivanka.

Domaća šunka može biti i nešto jeftinija ako je proizvodite sami, ali i iziskuje puno truda i rada.

"Od samog soljenja, dimljenja, sušenja. Ona se mora iscijediti, osloboditi vode. Tako da bi dobili kvalitetno meso kasnije", objasnio je Mato Kelić.

Svaki kraj Hrvatske ima svoju uskrsnu tradiciju. Slavonci šunku, a Istrijani špalete.

"Prednja noga od praščića. Za Uskrs se jede špaleta. I to najviše kuhana. Malo se triba otkuhat jer bude friška. Nije još dosta suha i onda se lipo obkuha i ohkadi špaleta, luk ili skalonja to se nosi na blagoslov", rekla je Manda iz Pule.

"20 eura kilogram špaleta? Nije baš jeftino. Kad malo promislim u kune, to je puno. Dosta, ali tko voli nek izvoli", smatra Veljko.

A da je skupo domaće, ne slažu se proizvođači.

"Oni misle dođes na njivu i samo nabereš. A šta treba dok dođe do stola, a ja, ja. Prvo treba pripremit zemlju, nagnojit, sjemenje su skupa, zaštita, nafta, obradit to. Ne možeš ti ručno, to sve mehanizacija radi, normalno", objašnjava prodavačica Sofija Agić.

I ističu da će zbog velike potražnje za Uskrs će cijene biti niže.

Uskrsna košarica ako je kupujete u Slavoniji, po članu obitelji, stajat će vas 30-ak eura, a u Istri 10-ak eura više.

"Za jednu košaricu ja mislim da ispod 100 eura tročlana obitelj ne može proći dok sve kupi", kaže Vesna.

"Previše. Preskupo. Užas", smatra Milica iz Osijeka.

Iako su cijene otišle u nebo, Slavonci ističu da će uskrsni stol i ove godine biti bogat.

