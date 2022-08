Svoje radno mjesto u redakciji Dnevnika Nove TV Mislav Bago zvao je "garsonijera", a za sve kolege koji su sjedili blizu njega bio je to Veseli kutak.

Mislav je u redakciji bio više od novinara i urednika - bio je prijatelj, kolega koji je uvijek spreman pomoći. Za one koji su njegov rad pratili pred malim ekranima, bio je zvijezda britkog jezika.

Za nas je bio Mimi, uvijek spreman na šalu, navodi u prilogu reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

"On i ja smo bili Duo Lipa, tako nas je zvao i sad me ostavio i ostala je samo - Lipa. Mimac moj, volim te i tvoj Mrčibas, znat ćeš što je to", poručila je Bagi reporterka Sabina Tandara Knezović.

"Mislav je bio brend, ali kao da nije bio svjestan toga. On je u srcu bio samo novinar, to je oduvijek i htio biti… Teško mi je zamisliti radni dan bez Mislava Bage", kazala je direktorica informativnog programa Ksenija Kardum.

Mislav Bago - snaga i veselje redakcije Dnevnika Nove TV: Ovo su njegove izjave koje se pamte

"Znali smo se često zezati ako bi došli prvi u redakciju. Mislav bi se derao preko cijele redakcije - 'gdje ste generacijo? Što starčad prva dolazi na posao?", prisjeća se urednica redakcije sporta Ana-Marija Vuković.

"Mislav je bio osoba koja se brinula za hranu. Nije moglo doći 11 sati, a da nismo već svi znali što ćemo jesti", kazala je reporterka Petra Buljan.

"Sjećam se kad smo se vraćali s otvaranja Pelješkog mosta u pola jedan u noći. Organizirao je, samo on zna kako, 40 kiflica i ćevape za cijelu ekipu", navodi glavni producent Antonio Blašković.

"Ima ljudi čiji je život bio toliko ispunjen da i kada odu - nemamo pravo da nas to obeshrabri. Mislav je bio upravo jedna takva duša među nama", rekao je dnevni urednik Branimir Felger.

Oprostiti se od Mislava Bage težak je zadatak, uvijek je na ekranu i iza njega davao sto posto sebe

"Mislav je pripadao zlatnoj generaciji koja je stasala u ratnim i turbulentnim političkim okolnostima i njegovo ime će ostati upisano velikim slovima u povijesti hrvatskog novinarstva", navodi urednica vanjske politike Ivana Petrović.

"Žao mi jer je imao osjećaj za ljude, imao je osjećaj za maloga čovjeka, imao je veliko srce i teško mi je", kazala je voditeljica Romina Knežić.

"Prošli tjedan, na kraju duge uredničke šihte, napisao si mi poruku - 'hvala ti za danas', jer takav si ti bio, mislio si na druge i uvijek bio kolega. Hvala tebi na svemu", rekla je reporterka Srna Bijuk.

"Osjećali ste da nije ničiji, već samo svoj": Dirljivi oproštaj gledatelja Dnevnika Nove TV od Mislava Bage

"Uvijek je bio glavni zabavljač u redakciji i bacao je glavne fore, najglasniji, a znaš kako je s humorom - uvijek je malo zločest, uvijek je na nečiji račun. To je stvarno kod njega bilo nevjerojatno, ja ne znam da je zbog njegovih fora ikad ikome bilo neugodno", navodi reporter i urednk sporta Stipe Sladoljev.

"Kad sam došla na Novu TV kao studentica, sjećam se da sam se otišla upoznati s njim i rekla sam - 'drago mi je upoznati vas', a on mi je rekao - 'pa nećeš mi valjda reći 'vi' mi smo ovdje svi na 'ti'. Ja sam novinar kao i ti'", prisjetila se reporterka Martina Bolšec Oblak.



"Znao je kako dišu političari, ali itekako je znao kako dišu mali ljudi, bilo da su to priče iz osječkog, riječkog, pulskog, zadarskog ili dubrovačkog dopisništva. Bago je zna kako prenijeti male priče velikih ljudi na male ekrane", navodi reporterka Paula Klaić Saulačić.

Kolege, prijatelji i političari opraštaju se od Mislava Bage: "Kada smo izlazili, ljudi bi trčali za njim"

"Pamtit ćemo ga po njegovim prilozima, intervjuima, njegovoj elokventnosti, britkosti. To je zaista nešto što će se učiti u knjigama godinama, desetljećima i mislim da je to njegova najveća ostavština", kazao je reporter Mario Jurič.

"Opušten, prirodan, prvenstveno dobar čovjek, pravi kolega kakav se više neće ponoviti, nažalost, nikada", opisao je Bagu snimatelj Kristijan Kiš.

"Uvijek je bio vedar, veseo, fokusiran jako na posao, ali uvijek spreman pitati - 'kako si?'", rekla je montažerka Ivona Komorčec.



"Mislav je svaki dan nama govorio čega je dan danas. Znam da je ovaj mjesec bio dan lubenica, dan mačaka pa vjerujem da je Mislav danas tu, da bi nam rekao dan čega je danas", kazao je realizator Davor Bojić.

Današnji dan u redakciji Dnevnika Nove TV ostat će kao jedan od najtužnijih...

"Mislave, hvala ti za sve, a tvoje mjesto u 'garsonjeri' čuvat ćemo zauvijek!", poručuju mu kolege.

