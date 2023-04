Potres magniture 2.9 stupnja po Richteru pogodio je oko 17:43 područje 16 kilometara sjeverno od Siska.

U 17 sati i 43 minute zabilježen je slab potres s epicentrom kod Čuntića kod Petrinje. Magnituda potresa bila je 2.9 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice, izvijestila je Seizmološka služba Republike Hrvatske.

Epicentar potresa bio je na dva metra dubine.

Građani pišu da su osjetili podrhtavanje tla.

"Jako zatutnjalo i u isto vrijeme zatreslo", napisala je osoba iz Donje Budičine, šest kilometara udaljene od epicentra. Potres se na nekoliko sekundi osjetio i u Petrinji.

