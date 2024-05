Opasno klizište na Pantovčaku: Iz Grada objavili važnu informaciju

Zbog radova hitne sanacije klizišta ulica Pantovčak na dijelu od Ulice Zelengaj do ulice Donje Prekrižje do četvrtka 27. lipnja do 20 sati bit će zatvorena za sav promet, objavili su iz Grada Zagreba.

Obilazni pravac bit će Pantovčak (jug) – Zelengaj - Ulica Ivana Kukuljevića – Britanski trg – Nazorova – Tuškanac – Gornje Prekrižje – Pantovčak (sjever).

"Zbog njihove sigurnosti, osim automobilima i pješacima je onemogućeno kretanje nogostupom navedenom dionicom.

Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te ih molimo za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu", dodali su iz Grada Zagreba.

Klizište na Pantovčaku aktiviralo se krajem travnja. Tlo se dnevno pomicalo i po 10 centimetra, a kiša je onemogućavala početak sanacije.