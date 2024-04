Stručnjak objasnio kako je došlo do odrona na Pantovčaku i kad će biti saniran: "Treba obnoviti i instalacije"

Goran Mazija iz Odjela za geotehnički katastar Grada Zagreba je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Ivanom Kopčić objasnio kako je došlo do odrona na zagrebačkom Pantovčaku.

"Tijekom noći je pala velika količina kiše koja je pogodovala ionako već aktivnom klizištu koje je aktivirano s 5. na 6. ožujak ove godine. Naprezanja u tlu pogodovala su pucanju hidrantske mreže, koja je nakon toga dodatno ispunjavala pukotine i na tlo djelovala poput lubrikanta. Zbog toga je došlo do reaktivacije klizišta i pucanja trupa ceste u obje trake. Vidimo da je pukao i dio nogostupa", objasnio je.

"Slijeganja su takva da više nije moguće prometovati ovim dijelom Pantovčaka – od Zelengaja do ulaza u prostor Predsjedničkih dvora. Cesta je zatvorena, zasad do 10. svibnja. Vrlo vjerojatno će se to morati produžiti jer dotad sasvim sigurno neće biti moguće sanirati ovu plohu", dodao je.

Procjenjuje da sanacija neće biti gotova do kraja svibnja, nego će vjerojatno trajati i u lipnju.

"Nakon toga će biti potrebno obnoviti svu instalaciju vode, kanalizacije i plina. Plin je od 6. ožujka tri puta pukao, a vidim da se sada sanira i četvrti put. Do utorka su vodovodne instalacije pet puta puknule, a u srijedu ujutro i šesti put. Sva ta pucanja su se događala zbog naprezanja tla koje je izazvalo klizište", rekao je.

Sreća u nesreći je što u blizini klizišta nema stambenih objekata.

"Niti jedan čvrsti objekt unutar kompleksa Predsjedničkih dvora nije ugrožen, pa tako niti glavna zgrada u kojoj je predsjednik Republike Hrvatske. Ugrožena je infrastruktura Grada Zagreba i Grad će sanirati taj dio prometnice", najavio je.

