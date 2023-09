VIDEO Nevjerojatan susret s kitom: "Došao je ravno do mene i počeo me gurati glavom. Bila sam prestravljena..."

Za potrebe snimanja filma Nan Hauser je zaplivala među kitovima kad se dogodilo nešto što u 33 godina susreta s tim životinjama još nije doživjela.

"Jedan kit je došao ravno do mene i počeo me gurati glavom. Odgurivala sam se rukom od njega, ali on me pokušao sakriti ispod peraje. Moj znanstveni mozak pregrijavao se pokušavajući shvatiti što se događa. Osjetila sam adrenalin pomiješan sa strahom i tjeskobom. Onda je kit zaplivao ispod mene i perajom me podigao iznad površine", prisjetila se Hauser susreta iz 2017. godine.

Kit ju je naguravao oko sedam minuta kada je primijetila, kaže, manjeg kita, no onda je prestravljena shvatila da to nije kit nego ogromni tigrasti morski pas, vrsta koja često zna napasti ljude.

Grbavi kit postavio se u poziciju za napad, navodi znanstvenica koja je tada počela dovikivati svojoj ekipi na brodu, a potom ju je ponovno iznenadio. Glavom ju je odgurao prema brodu i dalje od morskog psa.

Kad je napokon bila na sigurnom, na brodu, Hauser su savladale emocije i počela je ridati.

"Osjetila sam ljubav i brigu od kita. Rekla sam mu da ga volim i zahvalila mu, a on je otplivao", ispričala je Hauser te dodala kako je istog kita ponovno vidjela godinu dana kasnije kod koralja Rarotongan. Prepoznala ga je po ožiljcima na repu.

Hauser se desetljećima bavi proučavanjem kitova i morskih životinja i često je plivala uz njih, ali ipak upozorava kako takvo ponašenje i približavanje divljim životinjama može biti opasno.