Svjedočimo i neprimjerenim i neodgovornim istupima javnih osoba. Osude riječi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave u Dnevniku Nove TV u utorak stižu sa svih strana.

Napad i njegovo opravdanje za premijera Andreja Plenkovića je previše. Društvo nam se ne smije radikalizirati, smatra.

"Moramo se zapitati tko su akteri koji potiču mržnju, netrpeljivost, nesnošljivost i koji čak i nakon ovog akta poput ovog Penave i Krišto su u stanju davati izjave kakve su dali, a koje su za svaku osudu", smatra Plenković.

Na odgovornost je pozvao medije, ali i ponašanje na društvenim mrežama. Ozbiljan je problem što neki podupiru zločin, kaže premijer.

"Svatko tko to piše bi se trebao zapitati da je možda bio njegov tata, brat, suprug, sin - meta rafala koji su ovdje ispucani. Da li bi i tada pisali odlično?", dodao je Plenković.

I ministar branitelja Tomo Medved poziva na odgovornost. "Bilo da se radi o zastupnicima u Saboru, gradonačelnicima i bilo kojim dužnosnicima. Da se suzdrže od radikalizacije", kazao je Medved.

Rekao da je napad izraz bunta

Penava je rekao da je napad na Markov trg izraz bunta.

"Bojim se da ovo što vidim, između ostalog Penave, pogotovo među mladima, mislim da zabrinjava", smatra nezavisni saborski zastupnik Bojan Glavašević.

"Negdje treba postojati odgovornost za ono što ćemo reći i kako ćemo se ponašati i da to ima dalekosežne posljedice jer nas netko, negdje u drugom dijelu Hrvatske može drugačije shvatiti", kazao je zastupnik HSLS-a Dario Hrebak.

No od izjava ljudi iz svojih redova ne ograđuje se predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

"Mogu reći da je gospodin Penava to pokušao sagledati trodimenzionalno. Tragedija se dogodila, mi to osuđujemo - tragediju, radikalizaciju, terorizam, no to je posljedica određenih nezadovoljstava", izjavio je Škoro.

"Svatko ima svoj izražaj. To je definitivno bio bunt, ali takav čin je neprimjeren. Mislim da se svi slažemo oko toga, tu nema dileme", dodala je saborska zastupnica Domovinskog pokreta Vesna Vučemilović.

Premijer kaže da je sada zadatak pronaći gnijezdo otkud je ekstremizam potekao. Jer je ono što se dogodilo u ponedjeljak - jasno je pokazalo da je taj problem u Hrvatskoj eskalirao.

