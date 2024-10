Potpuni kolaps na cesti: Nesnosne gužve od ranog jutra, vozila stoje, građani gube živce

Potpuni kaos na prometnicama grada Zagreba. Jedno od najprometnijih raskrižja, ono Savske i Vukovarske ulice, trenutačno je u radovima koji će trajati puna dva tjedna, zbog čega su ionako nesnosne gužve u jutarnjim satima sada još nepodnošljivije, a promet gotovo da se uopće ne kreće. Jednako je i s tramvajima, koji se jedva miču po pruzi.

Sanacija tramvajske pruge na tom raskrižju započela je u ponedjeljak, a trajat će sve do 22. listopada te se u to vrijeme očekuju velike gužve u tom dijelu grada, posebice u najprometnije vrijeme, od 8 do 17 sati.

Tako je bilo i danas, kad su se na prilazu raskrižju od ranog jutra stvarale gužve. Iz grada napominju da građani koriste alternativne pravce, no kako doznajemo, i oni su potpuno zakrčeni, tako će biti gotovo do kraja mjeseca.

Promet raskrižjem nije obustavljen, već se odvija po dijelu kolnika koji nije obuhvaćen radovima, u smjeru istok - zapad u dvije prometne trake. Skretanje iz smjera zapada prema sjeveru nije moguće, a obilazni pravac su:

Ulica grada Vukovara – polukružno na raskrižju Ulice grada Vukovara, Fausta Vrančića i Koranske – Ulica grada Vukovara – Savska cesta.

Tramvajski promet također se neće mijenjati, no i tramvaj zbog gužvi tim dijelom vozi usporeno.

