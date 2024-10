Vozači na rubu živaca zbog ogromnih gužvi u Zagrebu. Stručnjak poručio: "Postoji velik problem, došli smo do točke u kojoj promet može stati"

Stanovnici Zagreba, ali i mnogi koji su se zatekli u metropoli, u posljednje vrijeme izgubili su tonu živaca probijajući se kroz prometne gužve. Kolone na raznim prometnicama počele su se stvarati i izvan špice, a radovi na mnogim lokacijama također utječu na prometne čepove.

Danas su primjerice oko 9:30 sati, dakle kad bi prometna špica trebala jenjavati, u središtu i širem središtu Zagreba bile zakrčene sve glavne prometnice iako nije bilo zabilježenih nesreća. Na trasi Slavonske Avenije u smjeru istoka, od Trešnjevke pa sve do Žitnjaka, bila je velika kolona. A jedna nesreća dogodila se tek kod križanja Branimirove i Heinzelove pa se gužva s Heinzelove protegnula do Slavonske avenije i Radničke ceste.

Gužve u središtu Zagreba u jutarnjim satima utorka Foto: Google Maps

Kaos je bio i na obilaznici zbog radova kod bivšeg motela Plitvice i čvora Buzin.

"Do 10. listopada zbog sanacije prijelaznih naprava na zagrebačkoj obilaznici (A3) na nadvožnjaku Buzin, između čvorova Buzin i Lučko (26.+600 km) vozi se dvosmjerno (jednom stranom autoceste), po dva sužena prometna traka u oba smjera, uz ograničenje brzine", napisali su iz HAK-a i dodali kako mole sve vozače za oprez i strpljenje.

Stigle su nam stoga i brojne pritužbe čitatelja koji primjećuju da teškoće postaju sve veće.

"Svaki dan u vrijeme odlaska s posla u popodnevnoj špici događa mi se da zapnem u prometu kad se nakon križanja ulice Hrvatske bratske zajednice i Avenije Većeslava Holjevca uključujem na Slavonsku aveniju. Primijetila sam da su se teškoće na spomenutoj lokaciji počele događati nakon što su na Slavonskoj aveniji, na izlasku iz podvožnjaka u smjeru zapada, postavljeni stupićina na dijelu jedne prometne trake. Protočnost vozila sada se na tom djelu zagušuje te nastaje gužva. Tako sam jučer dugo stajala na tom mjestu putujući cijelu vječnost kući na Vrbik", požalila nam se čitateljica.

Ništa bolje nije niti na istočnom dijelu grada gdje je posebno problematično zbog radova na križanju Slavonske avenije i ulice Grada Gospića, koji bi se trebali izvoditi do 20. listopada.

"Zadnjih nekoliko dana istočni dio grada je zakrčen prometom. Kojim god putem da se krene, nemoguće je izbjeći gužvu. Svako jutro na posao krećem prije 8 sati i taj put zadnjih nekoliko dana traje i do sat vremena. Inače, do posla mi treba 20-ak minuta. Na Slavonskoj aveniji već neko vrijeme traju radovi i ne izgleda mi kao da se primiču kraju. Zaobilaznica je također teško prohodna. Alternative jednostavno ne postoje i život u gradu s toliko radova u isto vrijeme postaje frustrirajući", ispričala je čitateljica iz Dubrave.

Kolona automobila u Donjoj Dubravi Foto: Lucija Ocko/Cropix

Javila nam se i čitateljica iz Zagorja koja muku muči s gužvama na zapadnim zagrebačkim prometnicama.

"Svaki dan krećem gotovo dva sata ranije da stignem na posao. Živim u drugoj županiji što dodatno otežava situaciju, a i ove svakodnevne zagrebačke gužve jednostavno postaju dio svakodnevice. Upravo zbog toga sam prisiljena kretati tako rano, ali ove gužve na obilaznici, koje najčešće nastaju zbog čak tri zone radova na potezu od budućeg odmorišta Zagreb do Buzina, jednostavno su nesnošljive. Danas ujutro je bio kolaps i samo čekam dan kada će se sve te kolone spojiti u jednu uzduž cijele obilaznice iz smjera zapada prema istoku. Stvarno me zanima tko je odlučio zatvoriti ne samo pola obilaznice, već i pola grada u isto vrijeme, tako da prolazak kroz grad također nije opcija... Jedino što mi trenutno preostaje je kretati dva i pol sata ranije kako ne bih kasnila na posao, drugog izlaza trenutno ne vidim."

Gužva na zagrebačkoj obilaznici - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Za mišljenje smo upitali i prometnog stručnjaka Gorana Husineca.

"Zagreb ima nekoliko osnovnih problema. Prije svega, u metropolu svake godine dolaze novi automobili, na način da budu kupljeni ili dođu s novim stanovnicima, odnosno više ih dolazi nego što ih izlazi na način da budu prodani ili rashodovani na otpad. Dakle, sve ih je više dok prometnice ostaju iste, ne grade se nove jer postoje teškoće s konfiguracijom i nemaju se gdje širiti. I kroz nekoliko godina ta je promjena vidljiva naočigled, broj vozila postao je prevelik za postojeću infrastrukturu. Nemamo podzemnu željeznicu koja bi rasteretila dio prometa. Gradski prijevoz autobusima i tramvajima nam je na istoj razini kao prije 50 godina. Jedino što u posljednje vrijeme malo rasterećuje promet su biciklisti i romobilisti. No, oni opet opterećuju pješačku infrastrukturu. A problem je i što se ne grade nove biciklističke staze, iako je to gradonačelnik Tomislav Tomašević obećao, već se povlače crte po pješačkim stazama. I to je tako, nema tu neke velike filozofije.

Zanimalo nas je postoji li rješenje za prometne teškoće u metropoli poput današnje gužve na Slavonskoj aveniji. Što se može učiniti?

"Trebalo bi napraviti paralelnu cestu ili dignuti Slavonsku aveniju za još jedan novi nivo. Dakle, napraviti nadvožnjak od Sesveta do Jankomira. Ili tu novu cestu probiti po koridoru pored Save, iznad grada. Isto tako, nužno je graditi podzemnu željeznicu i biciklističke staze. Pa da ljudi za kraće relacije više koriste bicikle i romobile, a za dulje željeznicu, kao u svim većim gradovima Europe. Jer naša infrastruktura ne može trpjeti da se u jednom autu vozi jedna osoba. To ne može istrpjeti infrastruktura nigdje na svijetu.

Što je s radovima na prometnicama koji također stvaraju teškoće?

"Prije svega jako je kompliciran proces javne nabave, natječaja i papirologije pa radovi ne počinju planski, kad bi bilo najoptimalnije. A to je u ljetnim mjesecima kad se može raditi i noću. Uostalom, Zagreb je u to vrijeme i najmanje prometno opterećen. Konkretno, kad je riječ o gužvama na obilaznici, kod motela Plitvice, prije svega ne znam zašto se taj simbol Zagreba morao rušiti, takvi objekti se nigdje u Europi ne ruše već se moderniziraju. Ili, čak ga je logičnije bilo premjestiti malo dalje na drugu lokaciju. Problem je što nitko ne vodi evidenciju o dolasku novih automobila u Zagreb, previše ih je i došli smo do točke zagušenja gdje će promet stati. To je kao i kad točite tekućinu u neku posudu, kad dođe do vrha - dalje ne ide", slikovito je kazao Husinec te spomenuo još jedan problem koji se nadovezuje i na promet.

Radovi kod motela Plitvice Foto: Marko Todorov/Cropix

"Kada se sjetite prije nekoliko desetaka godina niste uopće imali problem s pronalaskom parkirnog mjesta. Danas je skroz druga priča. Na mjestu kuća niču zgrade u kojima uz stan dobijete jedno parkirno mjesto, a realno na jedan stan dolaze barem dva vozila. Prije su se zgrade projektirale tako da je na dva stana proječno građeno jedno parkirno mjesto. I zato se danas događa da ljudi čak i noću kruže ulicama u potrazi za parkingom. Jednim dijelom onda i to opterećuje promet", zaključuje prometni stručnjak.

Pročitajte i ovo požar u Osijeku FOTO Izgorio automobil poznatog poduzetnika u Slavoniji

Pročitajte i ovo povukli su potez Saborski zastupnik izbačen iz Saveza Roma zbog optužbi za fizičko nasilje