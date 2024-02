"Kao da su na nekom jeftinom erotskom sajtu": Pljušte reakcije na poruke Turudića i Rimac, oglasio se njezin odvjetnik

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić komentirao je u nedjelju poruke između Ivana Turudića i Josipe Plesić, bivše Rimac koje su otkrile da su bili u prisnijim odnosima nego je on govorio u javnim nastupima.

"Kao da su na nekom jeftinom erotskom sajtu", rekao je Hajdaš Dončić te dodao da je to bilo neprimjereno. Kaže kako je sada loptica na premijeru Plenkoviću te ga zanima kako će on reagirati.

Dodaje da su sada dvije opcije, ili da Turudić sam odustane ili da Plenković i dalje inzistira na njemu. "Inzistiranjem na Turudiću za šefa DORH-a Plenković želi pokazati da želi osobu koju može potkupljivati. Plenković može sve, a građani sada vide s čim imaju posla, a da je to korumpirani HDZ", napominje.

Siniša Hajdaš Dončić, saborski zastupnik (SDP) - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Oglasio se odvjetnik Josipe Pleslić, ex Rimac

"Poruke koje su objavljene nisu dio niti jednog spisa kazenog predmeta koji se vodi protv gđe. Pleslić, što implicira da se radi o tajnim podacima koje posjeduju privilegirane osobe i čija objava po mom sudu služi, a uzimajući u obzir vremenski kontekst, isključivo diskreditaciji gosp. Turudića u smislu njegovog imenovanja za glavnog državnog odvjetnika.

No, obzirom na činjenicu da gosp. Turudić nikada nije sporio da poznaje gđu Pleslić, smatram da u istim porukama nema ništa sporno i poslužile su isključivo medijskom senzacionalizmu.

Što se pak moje branjenice tiče, u javnosti se protiv nje već duže vrijeme provodi “suđenje prije suđenja” iako niti jedna optužnica protiv nje do danas nije potvrđena te se na opisani način obranu stavlja u neravnopravan položaj dok se samoj gđi. Pleslić svakodnevno nanosi nemjerljiva šteta", piše odvjetnik Josipe Pleslić, ex Rimac, prenosi N1.

Jutarnji list je u nedjeljnom izdanju objavio detalje iz stotinjak whatsapp poruka suca Ivana Turudića i bivše državne tajnice Josipe Rimac, optužene za korupciju, koji su se od 2016. do 2020. intenzivno dopisivali.

"Di si radosti", napisala je Josipa Rimac tadašnjem predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću. "Di si lipa", odvratio joj je Turudić, navodi dnevnik.

WhatsApp poruke koje su godinama razmjenjivali Josipa Pleslić (bivša Rimac) i sadašnji sudac VKS-a i predloženi kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić kojima raspolaže Jutarnji list pokazuju da je njihov odnos sasvim drukčiji od onoga kako ga Turudić predstavlja.

Ivan Turudić i Josipa Rimac Foto: Cropix

Sadržaj mobitela Josipe Pleslić (prije Rimac), koje je Uskok zaplijenio, svjedoči da su tijekom godina, sve do njezina uhićenja 29. svibnja 2020. godine, sudac Turudić i ona razmijenili više stotina poruka i telefonskih poziva te se susreli više puta. Neki od njih dogodili su se i na Županijskom sudu u Zagrebu.

Prepiska pokazuje i da te susrete nije inicirala samo ona, već i on. On čak i malo više. Otkriva da se Rimac s Turudićem sastajala zbog konkretnih predmeta vođenih na tome sudu, da je od njega znala tražiti i pravne savjete, ispijala kavu sa sutkinjom koju je nazivala "mojom i tvojom", ali i da je on od nje ponekad tražio usluge.

Do sada se o njihovu odnosu zna malo. Tek onoliko koliko je istaknuti sudac, pritisnut ne baš čestim novinarskim pitanjima, želio reći.

Rasvjetljavanje njegova odnosa s "kninskom kraljicom" podsjeća na ljuštenje luka. Novi sloj odnosa Turudić bi priznao tek kada bi ga novinari suočili s novim saznanjem o njihovu susretu te bi umanjivao njegovo trajanje, ali i važnost.

Što je bio sadržaj ovih sastanaka, može se samo nagađati no iz prezentiranih poruka proizlazi da je Rimac interesirao predmet Inje Bašića, uhićenog trgovca luksuznim automobilima, čiji je brat Milenko vlasnik vjetroelektrane za koju je Rimac, prema tvrdnjama Uskoka, više godina ilegalno lobirala.

Turudić pak to zapravo niti potvrđuje niti demantira, uporno odbijajući odgovoriti je li se radilo o navedenome predmetu, pišu novinari Jutarnjeg lista Slavica Lukić i Marin Dešković.