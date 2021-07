Smeće u Zagrebu nepresušna je tema, a sada je problem u biootpadu. Građani ga nepravilno razvrstavaju i bacaju svašta pa Čistoća prijeti da takve kante neće prazniti. Jednako tako, problem je i tko će biootpad obrađivati.

Kante su samo za biootpad, ali unutra se nađe svega, pa zagrebačka čistoća prijeti da takve kante neće prazniti. A što ide u biootpad piše na smeđim vrećicama koje dijeli grad Zagreb, pa tako tu idu ostaci voća i povrća, ljuske jaja, vrećice čaja, talog od kave, ali recimo i kosa. Unutra ne ide meso, kosti, mliječni proizvodi.

Novinarka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk pitala je građane razvrstavaju li otpad. Odgovori su raznoliki.

"Razvrstavam djelomično. Smeđe vrećice, pokušala sam odstraniti otpad u njih, ali one se raspadnu“, kazala je Tatjana. "Obavezno, pogotovo moj unuk to sve prati i gdje ide biootpad“, dodaje Snježana. "To je i opća kultura nekako, ako želimo da ide sve naprijed ne možemo sve bacat u isti koš“, ističe Mate. "Mislim da mnogi još nisu, nije im svijest dovoljno razvijena“, smatra pak Višnja.

Zbrinjavanje biootpada u Zagrebu - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Nije to jedini problem s biootpadom u gradu Zagrebu. Traži se tko će ga obrađivati. Sada to radi Zrinjevac, otkad je ugovor sa zajednicom ponuditelja prekinut. U zajednici ponuditelja bila je i CIOS grupacija Petra Pripuza. U njihove prostore u tvrtki CEZAR u Varaždinu stiže plastika i papir iz grada Zagreba. Ali u toj zajednici ponuditelja za biootpad oni nisu bili zaduženi. Niti su posao preuzeli usred predizborne kampanje.

"Da opet ne bi završili u medijima kroz razne krive optužbe, insinuacije i slično. Kao drugo razlog je pošto nismo konzumirali taj ugovor koji je bio na snazi preko godinu dana, govorimo samo o okvirnom ugovoru koji nisu obvezujući, naši kapaciteti su tada bili puni“, objašnjava član uprave CEZAR-a Željko Teufel.

Željko Teufel (Foto: DNEVNIK.hr)

Sada imaju kapacitete, pa će se javiti na novi natječaj za biootpad.

Proces je to koji bi mogao trajati dva mjeseca. "Je li biootpad trenutno problem u gradu Zagrebu, mislim da je, pogotovo jer se radi sada o ljetnom periodu, biootpad trune, i produkcija je puno veća“, dodao je Teufel.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević uvjerava da je zasad sve pod kontrolom i da Zrinjevac ima dovoljno kapaciteta. "Nisu popunjeni, ali tražimo na vrijeme rješenje, kažem kroz otvorenu ubrzanu javnu nabavu da se nađe poduzeće koje će zbrinjavati biootpad“, zaključio je.

Tomislav Tomašević (Foto: DNEVNIK.hr)

Spominje i dugoročne planove da Zagreb ima kompostanu u svom vlasništvu, a ne da plaća privatnu tvrtku. No, ako se biootpad pravilno ne razvrstava, tko god ga zbrinjavao, posao će mu biti otežan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr