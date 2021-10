Najavljen je skok kamata na dugoročne kredite. Iako guverner Hrvatske narodne banke smiruje strasti, cijela javnost pa i sam politički vrh automatski je ustao na noge.

Građani, pripremite se! Kamate na dugoročne kredite s varijabilnim kamatnim stopama mogle bi narasti od 10 do 20 posto. Doduše, malo blaže, najavio je guverner HNB-a Boris Vujčić. Ne samo građani nego cijela javnost pa i sam politički vrh automatski je ustao na noge. Malo je vjerojatno, ali toga trebamo biti svjesni, kasnije se guverner eufemizirao.

''Definitivno možemo reći da živimo u dobu najnižih kamatnih stopa ikada u našoj ekonomskoj povijesti, međutim, i u povijesti mnogih drugih zemalja. Kamate su toliko niske da primjerice, plastičan primjer, mi se zadužujemo, građani u Hrvatskoj se zadužuju jeftinije nego Amerikanci'', kazao je kreditni posrednik Vjeko Peretić.

Kamatne stope za stambene kredite ispod su tri posto. Istražili smo, za kupnju nekretnine od 100.000 eura jedan nam sveobuhvatni preglednik nudi čak 21 različit kredit. Za traženo se efektivne kamatne stope kreću se od 2,11 do 4,44 posto.

''Održivost kamatnih stopa ovisi o tržišnim prilikama ili neprilikama. Ne možemo sada predvidjeti kako će se kroz cikluse kamatna stopa mijenjati, međutim, sada trenutno se nalazimo možda u nekom razdoblju globalne neizvjesnosti, malo poskupljuju i nekakvi proizvodi, energenti, prijevoz pa je moguće da zbog te inflacije rastu kamatne stope'', zaključila je Yetunde Kristina Škorić, stručnjakinja za financijsko posredovanje.

Stariji krediti su značajno skuplji

Kada smo kod konkretnih prikaza uzmimo u obzir sljedeće: jedan je analitičar rekao kako su cijene nekretnina, uz druge čimbenike, porasle i zbog niskih kamatnih stopa. Po njegovom mišljenju krediti, uzimani ranije, s većim kamatnim stopama uz nižu cijenu nekretnine imaju manju ratu nego ovi današnji s povijesno niskim kamatama. Kako to naši analitičari procjenjuju?

''To je vrlo lako izračunati, ako uzmemo primjer od 120.000 eura uz kamatnu stopu od 2,80 i kredit od 100.000 eura uz kamatnu stopu od 3,5 posto sa rokom otplate od 30 godina zapravo dolazimo do toga da je to točno. Međutim, svaki kredit je drukčiji i to ne mora biti na svakom primjeru isto'', potvrdila je Škorić.

Međutim, imamo i oprečno mišljenje. Peretić naglašava kako je važno napomenuti koje se vremensko razdoblje promatra, ali uzimajući u obzir i cijenu nekretnina koja je porasla 10 posto.

''Ovdje uspoređujemo kada bismo financirali 100.000 eura kupnju ili izgradnju nekretnine putem kredita. Kada je kredit kao povoljna kamatna stopa za mlade bio 6,5 posto. Danas možete realizirati kredit s kamatnom stopom od 2,5 posto. To je ogromna razlika. Ajmo pogledati koliko ćete platiti još na 100.000 eura cijene nekretnine - tu plaćate ako uzimate na 30 godina još 127.500 eura'', smatra Peretić.

Što građani mogu učiniti danas?

Naglasimo, 2008. kredit od 100.000 eura platili ste 227.500 eura.

''Razlika zbog kamate ukupno manje koje platite je tu 37,5 posto na 30 godina, a ovdje je 29 posto. Možemo reći da isti iznos financiran kreditom 2008. i danas zapravo je povoljnije 37 posto danas, odnosno, 29 posto ovisno o roku koji ste odabrali'', kazao je Peretić.

Vratimo se ponovno na današnje vrijeme. Uz sve navedeno, ali i alarm nadležnih što je ono što bi građani trebali učiniti? Jedan od prijedloga je odmah ugovoriti fiksnu kamatnu stopu na određeni period ili tijekom cijele otplate, no što je s onima koji već imaju kredit?

''Za građane koji imaju kredite, mislim da ne moraju strahovati, ne moraju brinuti, ako se dogodi korekcija kamatnih stopa ona će biti blaga i vrlo postepena i vjerojatno neće doseći nikada onu razinu koju su imali prilikom ugovaranja'', zaključio je Peretić.

''Oni koji već imaju postojeće kredite njima se nudi mogućnost da taj postojeći kredit možda refinanciraju po sad ovim trenutnim nižim kamatnim stopama i da pri tome ugovore što dulji rok fiksnih kamatnih stopa'', rekla je Škorić na kraju.

Prije takvih poteza potrebno je dobro se informirati. Za sve ostalo tu je Informer.

Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!