Kakvo nas vrijeme očekuje ovaj tjedan otkriva meteorolog Nikola Vikić-Topić

Tlak zraka posljednjih dana polako i postupno pada, no i dalje je visok u našem dijelu Europe, između 1020 i 1025 hektopaskala, što drži fronte i ciklone daleko od nas na sjeveru, a nama osigurava stabilnost i akumulaciju toplog zraka. Ipak, u ovo doba godine stabilnost može značiti niske oblake i maglu.

I upravo to ćemo imati sljedećih dana – ali na Jadranu i uz njega.

Tako će u utorak ujutro u unutrašnjosti biti većinom sunčano, a na obali umjereno do pretežno, a na sjeveru i potpuno oblačno. Lokalno u Primorju može pasti i malo slabe kiše ili rosulje.

Na obali će puhati slabo do umjereno jugo, a na kopnu jugozapadnjak, pa će jutro biti relativno toplo - najniža temperatura na Jadranu oko 9, a u unutrašnjosti oko 5 Celzijevih stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i toplo, uz promjenjivu naoblaku. Temperatura će biti između 17 i 19. I ponovno će biti vjetrovito, čak i malo vjetrovitije nego danas. Puhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadni vjetar, pa je na snazi žuti meteoalarm.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano i prilično toplo, u nekim mjestima još toplije nego danas, između 17 i 19 stupnjeva.

Vjetar će malo ojačati naspram jutra, puhat će uglavnom umjereno, s jugozapada i zapada.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici umjereno do pretežno, a na Kvarneru i potpuno oblačno. I to uz niske, sive i tmurne oblake.

Rijetko će se probijati malo sunca - najveća vjerojatnost za to je na otocima te na jugu Istre. Puhat će slabo do umjereno jugo, a u gorju jak, na trenutke i olujan jugozapadnjak, s udarima od 70-ak kilometara na sat, pa je upaljen žuti meteo alarm.

Temperatura na obali od 12 do 14, a u gorju malo manje, od 9 do 11.

U Dalmaciji, u unutrašnjosti pretežno, a na obali promjenjivo oblačno. Znači, bit će sunčanih razdoblja, i to, najviše na otocima, međutim, ne može se isključiti niti mogućnost za vrlo malo lokalne kiše.

Puhat će slabo do umjereno jugo, i ono će nastaviti slabjeti u drugom dijelu dana. Temperatura će biti između 14 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Do vikenda u unutrašnjosti sunčano i suho te pomalo vjetrovito, uz promjenjivu naoblaku. Puhat će slab do umjeren, a u petak i jak jugozapadni vjetar. Temperatura će biti znatno iznad prosjeka. Ujutro uglavnom oko 7, a poslijepodne od 17 do 19 Celzijevih stupnjeva.

Na moru će sljedećih dana biti oblačnije nego u unutrašnjosti, umjereno do pretežno oblačno, a na Kvarneru i potpuno oblačno.

Povremeno će padati slaba kiša. Što se tiče vjetra, i dalje će puhati slabo do umjereno jugo, nešto jače tek u petak.

Dakle, cijeli ovaj tjedan će biti iznadprosječno toplo. Na kopnu i većinom sunčano, dok će na moru jugo donijeti više oblaka, pa i povremenu kišu. Potom je u nedjelju moguća obilnija kiša na obali, no kako je to tek za 6 dana, još ćemo se malo strpjeti za pouzdaniju prognozu.

