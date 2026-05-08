Nakon sunčane subote stiže nova promjena vremena: Meterolog Dnevnika Nove TV donosi detalje

Bližimo se sredini svibnja. Uz dulje dane, više sunčeve energije i porast temperature – priroda buja, sve se zeleni, a tome je doprinjela i kiša koja je padala proteklih dana. Sve kako i priliči ovom dijelu godine. Inače, neki dan smo prešli sredinu proljeća i sad hrlimo ljetu u susret.

No kako to obično biva, smjena godišnjih doba gotovo nikad se ne događa linearno pa će i ova zatopljenja, ljetni i sunčani dani s vremena na vrijeme biti prekinuti hladnijim prodorima: sve dok dovoljno ne ojača Azorska anticiklona što će omogućiti dulja razdoblja stabilnog vremena i nizove sunčanih dana u ljetnim mjesecima. Sunca će biti i ovog vikenda, no mjestimice su mogući i sporadični pljuskovi, sutra većinom u unutrašnjosti, a u nedjelju ponajprije na Jadranu.

Kakvo nas vrijeme čeka sutra?

Subota ujutro, u središnjim i sjeverozapadnim krajevima, u gorju i na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano. Prema istoku i jugu još zaostatci naoblake, no rijetko je moguća i poneka kap kiše. Vjetar slab, na moru uz obalu mjestimice malo bure, no u okretanju na sjeverozapadni koji će puhati većinu dana. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 12, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva.

Sunčano će prevladavati i poslijepodne, uz tek dnevni razvoj oblaka, no uglavnom će biti suho. Tek lokalno, poneki pljusak, šanse su nešto veće navečer na sjeveru zemlje. Značajnijeg vjetra nema, a zadržat će se i dosta toplo uz temperaturu oko 25 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Uglavnom sunčanije već sredinom dana, dok će kasnije sunčano i prevladavati. Vjetar slab, temperatura oko 23, 24 stupnja.

Većinom sunčano očekuje i gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran. U gorju uglavnom će biti jačeg dnevnog razvoja oblaka pri čemu stoji i mogućnost za poneki pljusak. Podno Velebita ujutro malo bure, potom uglavnom slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura, od 19 u Gorskom kotaru do 24 stupnja ponegdje na Jadranu.

I u Dalmaciji će u subotu većinom prevladavati sunčano, uz dnevni razvoj oblaka, ponajprije u zaleđu, a i na jugu gdje pri tom može biti i ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti najčešće između 22 i 25 stupnjeva.

Temperatura mora je većinom oko 16, 17. Kupaju se tek oni najhrabriji. Mada na plažama ima ljudi, treba malo pripaziti i na štetnu komponentu UV-zraka. Sredinom dana oprezno sa izlaganjem suncu, UV- indeks će sutra u većini zemlje biti visok, ponegdje, većinom na istoku i jugu - umjeren.

U nedjelju stiže nova promjena. Postupno naoblačenje s jugozapada, donijet će mjestimičnu kišu u nizinama unutrašnjosti uglavnom navečer i u noći na ponedjeljak. Zapuhat će jugozapadnjak, koji će na početku novog tjedna pojačati. U ponedjeljak i utorak potom nestabilno, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom. A u utorak će zapuhati i vjetar sa sjevera s kojim će osvježiti.

Naoblačenje s jugozapada prvo stiže na Jadran, pa tako i kiša. Pljuskova tu može biti u nedjelju već od sredine dana. Zapuhat će jugozapadnjak i jugo koje će u ponedjeljak na moru mjestimice biti jako. U utorak će okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Na Jadranu svih ovih dana povremeno može biti pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti Istre i dalmatinskom zaleđu. No bit će i sunčanih razdoblja. Dnevna temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.

Prema trenutnim prognozama sljedeći tjedan izgleda nešto manje topao, svježiji, uz povremenu kišu, te sunčana razdoblja. Sasvim uobičajeno za sredinu svibnja.