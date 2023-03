Pozivi za ratni raspored koji ovih dana stižu na adrese hrvatskih građana uznemirili su neke s obzirom na neizvjesne okolnosti dok traje rat u Europi. Pitaju se i je li moguć prigovor savjesti, kada ga i kako mogu uložiti.

MORH će tijekom ožujka, travnja i svibnja ove godine pozvati oko 10.000 razvrstanih pričuvnika, a dio njih već je dobio pozive na kućne adrese.

Moraju se javiti u Područne urede za poslove obrane za određivanje ratnog rasporeda, a riječ je o redovnim aktivnostima vezanim za pričuvni sastav Oružanih snaga RH.

"Razvrstani pričuvnici pozivaju se u Područne urede za poslove obrane kako bi im se priopćio raspored radi popune pričuvnih postrojbi Oružanih snaga RH. Većina pozvanih nalazi se na rasporedu u pričuvnim postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, ali im raspored nije mogao biti priopćen tijekom 2020., 2021. i 2022. godine zbog pandemije COVID-19", objasnili su za DNEVNIK.hr iz MORH-a.

Pozivi za ratni raspored stižu na adrese hrvatskih građana: MORH otkrio o čemu je riječ

Pojedinačni pozivi upućuju se razvrstanim pričuvnicima (vojnici, dočasnici i časnici), a to su osobe koje su odslužile vojni rok ili su bile na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je određena vojno stručna specijalnost, do 55 godina starosti, do kada zakonski traje vojna obveza.

Osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Hrvatskoj vojsci dopušten je prigovor savjesti, a na stranicama Centra za mirovne studije (CMS) pojašnjena je procedura.

Ustav RH čl. 47., Zakon o civilnoj službi čl. 6. i Zakon o obrani čl. 24. jamče pravo na prigovor savjesti.

Prigovor savjesti ne odnosi se samo na vojni rok, već i na bilo koje sudjelovanje u oružanim snagama ili vođenja u vojnim evidencijama. Ulaganje prava savjesti na vojnu pričuvu automatski je ulaganje prigovora savjesti na vojnu vježbu.



Oni koji su bili u civilnoj službi, odnosno već su uložili prigovor savjesti ranije, vode se u evidenciji tzv. civilnih pričuvnika i obvezni su odazvati se samo na pozive civilne zaštite kojima ne upravlja MORH. Ako ih MORH pozove na dodjelu ratnog rasporeda ili na vojnu vježbu kao civilnog pričuvnika, riječ je o težem obliku kršenja zakona, upozoravaju iz CMS-a.

Napominju da prigovor savjesti mogu uložiti i oni koji su odslužili vojni rok. Naime, čovjek se u svakom trenutku može odlučiti na prigovor savjesti bez obzira na prošlost.

MORH je regulirao procedure ulaganja prigovora savjesti, a iz CMS-a podsjećaju na ključne informacije:

potrebno je popuniti službeni tzv. PZC obrazac i priložiti potvrdu da niste vlasnik oružja (potvrdu izdaje MUP); PZC obrazac može se podignuti i u matičnom Odsjeku za poslove obrane

tu dokumentaciju treba odnijeti u matični područni Odsjek za poslove obrane (onaj iz kojeg je stigao poziv)

iz CMS-a preporučuju da se napravi i kopija zahtjeva te da Odsjek za poslove obrane ovjeri kopiju kako bi postojao dokaz da je predan zahtjev

I Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je službene upute za ulaganje prigovora savjesti.

Može li se izjavu za prigovor savjesti poslati poštom?

Preporuka CMS-a je otići osobno do Odsjeka za poslove obrane. Ako je to nemoguće, može se poslati i poštom, preporučeno i s povratnicom kako bi postojao dokaz da je izjavljen prigovor savjesti.

Mora li se obrazložiti protivljenje sudjelovanju u radu oružanih snaga?

Ne. Dovoljno je u PZC obrascu samo zaokružiti iz kojih se razloga ulaže prigovor. Može se pozvati i na moralne i na vjerske razloge istovremeno.

Tko odlučuje o zahtjevu za prigovor savjesti?

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za civilnu službu, koje radi pri Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Povjerenstvo se sastoji od tri člana: predstavnika Ministarstva obrane, Ministarstva pravosuđa i uprave te Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Koliko vremena treba Povjerenstvu da odluči o zahtjevu?

Pretpostavka je da bi zahtjev trebali riješiti u razumnom roku od najduže 30 dana.

Na temelju čega Povjerenstvo odlučuje o zahtjevu?

Povjerenstvo odlučuje temeljem predane dokumentacije (PZC obrazac, potvrda o nekažnjavanju, potvrda o neposjedovanju oružja). Nema načina da Povjerenstvo dodatno ulazi i propituje u nečiju savjest.

Može li se žaliti na odluke Povjerenstva?

Da. Osnovano je i Povjerenstvo za žalbe kojem se može napisati pritužbu.

Može li MORH pozvati na vojnu vježbu osobu iako je uložila prigovor savjesti?

Onoga koji je dobio rješenje kojim se prihvaća njegov prigovor savjesti MORH ne smije zvati na vojne vježbe, ističe CMS.

Što ako osoba prigovor savjesti uloži nakon poziva za vojnu vježbu i nije još dobila rješenje Povjerenstva - mora li se odazvati na vojnu vježbu?

Taj dio nije zakonski reguliran, upozoravaju iz CMS-a, koji smatra da bi ulaganje prigovora savjesti trebalo odgoditi bilo kakve obaveze vezane uz vojsku. MORH u nekim rješenjima ima drugačiji pristup i tvrdi da samo ulaganje prigovora savjesti (dok o zahtjevu ne odluči Povjerenstvo) ne odgađa dužnost odlaska na vojnu vježbu.

S obzirom na to da taj dio nije zakonski reguliran, ostaje na pojedincu da procijeni što će učiniti. CMS preporučuje da se ne odazove na vojnu vježbu bez obzira na to što još nije zaprimio službeno rješenje od Povjerenstva i da se javi CMS-u ako bude problema.

Na pitanje znaju li za slučaj da je netko uložio prigovor savjesti, ali je ipak bio pozvan na vojnu vježbu ili su protiv njega bile pokrenute stegovne mjere jer se nije odazvao na vojnu vježbu, iz CMS-a navode da su dosad upoznati s jednim slučajem osobe koja je uložila prigovor savjesti nakon zaprimanja poziva za vojnu vježbu.

Njezin zahtjev za prigovor savjesti nije bio formalno riješen, ali osoba se svejedno nije odazvala na vojnu vježbu. MORH je tvrdio da je osoba bila dužna odazvati se, ali nakon CMS-ove intervencije dobivena su jamstva da MORH neće pokretati postupke protiv osobe niti je novčano kazniti. U slučaju da osobe imaju saznanja o sličnim situacijama, iz CMS-a pozivaju da im se žurno jave.

Što ako djelatnik Odsjeka poslova za obranu tvrdi osobi da nema pravo na prigovor savjesti ili joj prijeti nekim stegovnim mjerama?

Iz CMS-a pozivaju da osoba podsjeti djelatnika na članke zakona koji štite pravo na prigovor savjesti, a ako i dalje prijeti ili odbija primiti zahtjev, da im svakako dojavi o kojem je Odsjeku za poslove obrane riječ i napominju: ''Mi nakon takve dojave direktno kontaktiramo Odsjek i razmatramo podizanje zakonskih tužbi. Također izvješćujemo MORH o nezakonitom postupanju njihovih djelatnika.''

Što ako matični Odsjek za obranu ne želi zaprimiti zahtjev za prigovor savjesti?

Osim ranije spomenutih mjera, zahtjev se može predati i na glavni urudžbeni ured u zgradi u kojoj se nalazi (obično su to tzv. područni uredi). Ako ne postoji glavna pisarnica, zahtjev se šalje preporučeno poštom s povratnicom na adresu matičnog Odsjeka za poslove obrane.