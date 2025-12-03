Kako se piše – zološki ili zoološki?

Piše se zoološki.

Pridjev zoološki nastao je od imenice zoologija, kojoj je značenje grana biologije koja se bavi proučavanjem životinjskog svijeta.

Riječ podrijetlo vuče iz grčkog jezika, a sastoji se od dva dijela: prvi je zoo-, koji označava da se drugi dio riječi odnosi na živo biće, a drugi -logija, što znači 'govor, znanje, raspravljanje'. Budući da su u prvom dijelu riječi dva glasa o, nijedan ne ispada ni u pismu ni u govoru.

Prošlog vikenda posjetili smo zoološki vrt.

Najviše smo se zadržali u zoološkom odjelu Prirodoslovnog muzeja.

Pročitajte i ovo Kako se piše Piranja ili pirana

Pročitajte i ovo Kako se piše Vuci ili vukovi

Pročitajte i ovo Kako se piše Vakuum ili vakum

Pročitajte i ovo Kako se piše Brinuti ili brinuti se