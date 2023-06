Kako se hrvatski penzioneri snalaze s mobitelima? "Zbilja nam treba, i u vezi doktora i bolnica i naručivanja"

Gdje je i s kim plesao prošli vikend, Danijel može bilo kome pokazati. Pametni telefon im nije stran.

"Najviše fotografije, recimo na Google može se nešto potražiti, poslat koju poruku na WhatsApp i tak", kaže Danijel Cesare iz Zagreba.

"Kad sam počela, nisam znala ništa, prije jedno 10 godina, onda su me unuke učile, pa su mi se smijale, a sada sve znam. Čitam novine, guglam, pišem mail, sve imam", rekla je Đurđica Džodž.

Većina njihovih vršnjaka ipak drugačije razmišlja, kada je riječ o tehnologiji.

"Meni moj unuk, on mi zgugla, on mi tu nutra metne kaj treba van, i sve i ja sam bez brige i meni je to čist dobro", kaže Vlasta Papić reporterki Dnevnika Nove TV Viktoriji Bednjanec.

Što je dobro, a što loše raditi na mobitelu ili računalu - jedna je od tema projekta "Boomer". U iduće dvije godine želi se jačati digitalnu pismenost starijih.

"Recimo, u odnosu na 1300 uzorak je bio, u tom dijelu niti trećina nije bila", rekla je Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

Oni onda postaju izolirani, jer žive u svijetu u kojem sve postaje digitalno. Više od pola ih ni ne zna da postoje edukacije na tu temu. U ostatku Europe slična je situacija.

"Mi želimo smanjiti tu podjelu na način da se promovira cijeloživotno učenje", rekla je Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije.

"U području, dakle informacija, dijeljenja podataka na internetu, upravljanje osobnim financijama, zaštita digitalnog identiteta, osobnih podataka", kaže Nebojša Stojčić, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku.

Svaki dan nova otkrića i nove informacije mogu biti zbunjujuće.

"Kak za sve, počneš vozit bicikel, pa padneš par put, pa onda ide dalje", kaže Marija Blažur.

A što se ide dalje, otkrivaju se i nove koristi.

"Za lijekove i za ovo i za ono, zbilja nam treba, i u vezi doktora i bolnica i naručivanja, kako to sve ide, e radi toga najviše", smatra Marica Brkić.

Možda najvažniji dio edukacije su prevaranti. U prvih pet mjeseci ove godine zabilježene su 622. računalne prijevare. A gotovo svaka treća žrtva bila je starija od 60 godina.

Akcija "Zaštitimo naše noniće"

Kako su starije osobe bile sve češće žrtve raznih prevaranta u Istri, prošle je godine Policijska uprava istarska pokrenula projekt "Zaštitimo naše noniće". U Dnevnik Nove TV uživo se iz Pule javila reporterka Lina Dollar koja kaže kako je statistika danas puno bolja.

"Puno je njih prošlo policijska predavanja, pa su samim time i spremniji na razno razne ideje prevaranata", kazala je reporterka koja je o svemu više razgovarala s Alicom Rosić Jakupović, voditeljicom poslova prevencije u Policijskoj upravi istarskoj.

Rosić Jakupović kaže kako su rezultati vidljivi te kako je u 2022. bilo 64 posto manje prijevara osoba starijih od 65 godina u odnosu na 2021. godinu, a bilo je i 17 posto manje računalnih prijevara.

"Predavanja su svugdje gdje nas primaju. Ciljana populacija su nam starije osobe, iznad 65 godina, surađujemo s udrugama umirovljenika, s gradovima, u čitaonicama umirovljenika, u pučkim otovorenim učilištima. Educiramo građane i na sjamovima. Zaista nastojimo biti svugdje", kazala je voditeljica poslova prevencije.



Koje su najšeće prevare na koje padaju starije osobe, pitala je reporterka. "Ono zbog čega smo i pokrenuli ovaj projekt - radilo o raznim oblicima lažnog predstavljanja, potom posudbama novca u koje su nam spadale i romantične prevare, potom kupovine različitih proizvoda, što uživo, što online. Niz prevara je zaista velik", kaže Rosić Jakupović i savjetuje svima da ne puštaju nepoznate osobe u svoj dom, a da o primamljivim ponudama, uživo i online, razgovaraju s osobama od povjerenja.

