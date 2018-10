"Mi kupcima uvijek ponudimo više opcija pa mogu sami izabrati. No problem su nam pritom i dalje rokovi naplate od HZZO-a, jer primjerice za medicinska pomagala moramo čekati oko dva mjeseca, a za lijekove i do godinu dana", kazali su u jednoj zagrebačkoj ljekarni za DNEVNIK.hr.

"Odem danas u neku apoteku i tražim madrac na napuhavanje koji sprečava dekubitus. Pitam cijenu - oko 700 kuna. Gospođa u apoteci mi na to kaže da ako mi HZZO odobri onda madrac košta 1800 kuna i ja ništa ne plaćam ako imam dopunsko. Kako je moguće da madrac protiv dekubitusa košta toliko kad ga HZZO plaća, a gotovo dvaput manje ako ga sama kupim? Što oni rade s našim novcem?" upitala je jedna čitateljica DNEVNIK.hr-a.

Ponukani ovim upitom, odlučili smo istražiti što je razlog tako velikoj razlici. U jednoj su nam zagrebačkoj ljekarni, koja prodaje između ostalog i medicinska pomagala, potvrdili kako može postojati razlika u cijeni pomagala ovisno o tome kupuje li ga netko privatno ili ima doznake HZZO-a, ali i ustvrdili kako to ovisi o onome tko ih prodaje, odnosno ugovoru koji imaju s dobavljačima.

"Umanjujemo vlastitu zaradu"

"Cijenu određuje HZZO, no mi u sklopu ugovora s dobavljačem dogovaramo određeni rabat. Svaka ljekarna može dogovoriti individualne uvjete odnosno iznos rabata. Ovisno o tome koliko može biti naša zarada po pojedinom pomagalu, mi možemo na to dati popust, ne bismo li kupcu omogućili prihvatljiviju cijenu.

S druge strane, kad dobijemo doznake i fakturiramo to HZZO-u, moramo staviti onu cijenu koju je HZZO odredio, u suprotnom nam neće priznati fakturu. Za pribavljanje doznaka kupci moraju proći određenu proceduru i ispuniti kriterije, ovisno o dijagnozi, tako da primjerice madrac protiv dekubitusa na teret HZZO-a ne može dobiti svatko.

Mi kupcima uvijek ponudimo više opcija pa mogu sami izabrati. No problem su nam pritom i dalje rokovi naplate od HZZO-a, jer primjerice za medicinska pomagala moramo čekati oko dva mjeseca, a za lijekove i do godinu dana dok nam ne 'spuste' novac za određeni proizvod za koji smo im slali fakturu. A mi moramo u međuvremenu plaćati nove isporuke jer ne možemo ostati bez lijekova ili pomagala za pacijente. Stoga radije omogućimo popust, i tako umanjujemo vlastitu zaradu, nego da čekamo isplatu iz HZZO-a", rekla je za DNEVNIK.hr djelatnica jedne zagrebačke ljekarne.

Postoji i veći problem

Istaknula je i kako smatra da je veći problem činjenica da HZZO na svojoj listi ima više istih vrsta pomagala od različitih proizvođača za koji su određene jednake cijene, a nisu i jednake kvalitete.

"Tako imate recimo hodalicu nekog kineskog proizvođača, koja ima plastične dijelove i raspast će se za mjesec dana, a u istoj je kategoriji po cijeni kao i neka druga, njemačkog proizvođača, koja je metalna i čvrsta. Kako one mogu jednako koštati? Da ne spominjemo da je to i moguća opasnost po korisnika, ako padne i ozlijedi se ili nešto gore", kaže nam ljekarnica.

HZZO: Cijene se određuju Pravilnikom, plaćamo u 60 dana

U HZZO-u potvrđuju da račune za ortopedska pomagala plaćaju u roku od 60 dana, no to ne smatraju dugim rokom za naplatu. "S obzirom na to da HZZO svoje financijske obveze prema dobavljačima ortopedskih pomagala podmiruje u zakonskim rokovima od 60 dana, nikako ne stoji tvrdnja o 'dugačkom roku za naplatu od HZZO-a'', poručuju iz HZZO-a.

Dodaju i da osiguranik koji nema dopunsko osiguranje dužan podmiriti troškove participacije odobrenog pomagala u visini od 20 posto pune cijene pomagala.

A ta cijena pomagala, kažu, određuje se sukladno važećem Pravilniku o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala. Podatke o nabavnoj cijeni, kažu, nemaju.

"Molimo osiguranu osobu, vašeg gledatelja koji vam se javio, da se javi u područnu službu HZZO-a ili može nama poslati upit na mail glasnogovornik@hzzo.hr, s konkretnim podacima kako bi HZZO mogao provesti kontrolu", kaže se u odgovoru na naš upit iz HZZO-a.