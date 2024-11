Javio nam se čitatelj koji je želio izvaditi europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja, ali rečeno mu je da to nije moguće.

"Imam mirovinu (jedinu mirovinu) iz BiH. Imam hrvatsko državljanstvo, živim u Hrvatskoj 30 godina, imam zdravstvenu iskaznicu HZZO, imam iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO više od 10 godina koju uredno plaćam. Bio sam u podružnici HZZO u Trogiru, podnio zahtjev za europsku karticu zdravstvenog osiguranja i djelatnica mi je rekla da nemam pravo na europsku zdravstvenu iskaznicu jer jedini izvor mojih primanja je mirovina iz BIH", ispričao je za DNEVNIK.hr čitatelj kojeg zanima kako može dobiti europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja.

Kontaktirali smo HZZO za odgovor:

"U slučaju osobe koja prima mirovinu iz Bosne i Hercegovine, ali živi u Hrvatskoj, ne radi se o osiguranoj osobi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), već o osiguraniku Bosne i Hercegovine koji osnovom mirovine koju je ostvario u toj državi pravo na punu zdravstvenu zaštitu koristi na području Republike Hrvatske, no, na teret svog bosansko-hercegovačkog osiguranja, sukladno odredbama Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

On nije hrvatski osiguranik i on nema pravo na izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO). U slučaju potrebe (primjerice namjeravani put u drugu državu članicu EU), HZZO mu može na njegov zahtjev izdati Certifikat koji privremeno zamjenjuje Europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Osnovom spomenutog Certifikata, on u drugoj državi članici EU ostvaruje ista prava na zdravstvenu zaštitu kao da je u posjedu Europske kartice zdravstvenog osiguranja, odnosno, za njega nema razlike u korištenju prava. U slučaju da namjerava putovati u drugu državu članicu EU, može se obratiti HZZO-u za izdavanje Certifikata", poručili su HZZO-a.

Više o europskoj zdravstvenoj iskaznici pročitajte OVDJE.

