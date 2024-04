Kako dišu Hrvati oko europskih izbora provjerio je Dnevnik Nove TV: "Tu se borio za sva moguća prava, otišao je u Europu, nije čuti za njega"

Prema istraživanjima, interes Hrvata za ovim izborima je veći nego prije pet godina. No, je li zaista tako? Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica zaputila se na teren i pitala građane što misle, što ih ljuti, ali i koje su im teme bitne.

"Znaj da sloboda i demokracija nisu oduvijek bile tu i da ih vrlo brzo možemo izgubiti....", riječi su iz kampanje kojima se potiče ljude da izađu na izbore.

Kako dišu Hrvati? Dnevnik Nove TV provjerio je u maloj anketi.

"Mislim da ću izaći. Pa ne pratim inače, ali bilo bi ok da bude netko tko bi nas predstavljao, bolje nego ovi do sada", rekao je Marin, Zagreb.

"Ne planiram, iskreno. Ali nisam neka politička osoba", rekla je Antonija, Rijeka.

"Na svake izbore smo dužni izaći, Bože moj. Ja već imam svoje favorite", rekla je Ljiljana, Zagreb.

"Zato što sam apolitična, zato što ne vidim pomaka bez obzira tko bude izabran. Meni je uvijek isto. Ja samo radim", rekla je Sanja, Zagreb.

"Važnije mi je tko će vladati tu kod nas, a sad tko će nas predstavljati u Europi to mi nije toliko bitno, ne znam koliko mi utjecaja imamo zapravo u Europi", rekao je Darian, Zagreb.

Ima onih koji čekaju i rasplet pregovora na nacionalnoj razini.

"Ako već koalira neka bude prije izbora. Pa da znam za koga sam glas dao, ovako mi se ne sviđa. Imam osjećaj da moj glas ne vrijedi. - Pa čak ni u Europi. Zato jer tamo završi tko završi", rekao je Emil, Rijeka.

Prema posljednjem Eurobarometru, 61 posto Hrvata reklo je da ih zanimaju europski izbori, a čak 57 posto njih da bi izašli na izbore da se održavaju idući tjedan.

Na prošlim izborima izlaznost je bila tek 30 posto. Jači interes ovaj put potaknut je geopolitičkim događanjima i krizama koje su obilježile posljednjih 5 godina, kaže Maja Ljubić Kutnjak, v.d. voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj:"Počevši od pandemije, potom energetske krize koja je produbljena ratom u Ukrajini, kasnije krize životnih troškova. Sve su to krize na koje je europa dala odgovor i zapravo pokazala koliko je važno biti ujedinjen".

Top 5 tema za koje su Hrvati u istraživanju Eurobarometra rekli da se o njima treba raspravljati u kampanji su: gospodarstvo i stvaranje novih radnih mjesta, borba protiv siromaštva, budućnost Europe, obrana i sigurnost Unije te borba protiv terorizma i organiziranog kriminala.

"Mislim da migracije, da bi trebalo tu se najviše pozabaviti s tim. Jer se radi o ljudima, a ljudi su najbitniji, bez njih ništa", rekla je Sanja, Zagreb.

"Socijalne politke u svakom slučaju, pogotovo za zemlje kao što je naša, a migracije će uvijek biti jer ih je bilo otkad je pamtivijeka", rekla je Tatjana, Rijeka.

"Pogledajte jednog političara, neću ga imenovati. Tu se borio za sva moguća prava, otišao je u Europu, nije čuti za njega. Da, to me ljuti. Baš to", rekla je Božica, Zagreb.

"Otprilike dvije trećine zakona koji se odnose u hrvatskom saboru temelje se na europskom zakonodavstvu. Dakle, zakonodavstvu koje usvaja Europski parlament. Itekako smo prisutni, itekako je važno izaći na europske izbore", rekla je Maja Ljubić Kutnjak, v.d. voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.

A koga će se poslati u Europski parlament, birat će se 9. lipnja.

U ponedjeljak je predstavljena ova nestranačke kampanje u organizaciji ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj na kojem je bila i reporterka Nove TV Sanja Vištica koja je razgovarala s fotografom Damirom Hoykom i blogerom Tomislavom Pancirovom. Razgovor pogledajte u prilogu,

