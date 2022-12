Posljednji dan 2022. godine prošao je u znaku proljetnih temperatura, a gradovi diljem Hrvatske pripremaju se za doček Nove godine. Iz Zagreba, Splita, Rijeke i Dubrovnika javili su se reporteri Dnevnika Nove TV, koji su otkrili kakva je atmosfera u tim gradovima uoči velike proslave.

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu doček Nove godine je već počeo. Odande se uživo u Dnevnik Nove TV javila reporterka Viktorija Bednjanec, koja je razgovarala s Dubravkom Ivanišem Ripperom, pjevačem benda Pips Chips & Videoclips, koji će nastupati na dočeku.

"Imamo nekog iskustva u nogama, ali mi nismo bend koji svira po trgovima tako da nam je to veliki izazov jer nam je to daleko više od našeg formata, koji je solidan, ali ovo je stvarno nešto drugo. Imamo tremicu, ali hvala Bogu da nam je i nakon 30 godina do nečega stalo", rekao je.

Dodao je da on neće odbrojavati sekunde do Nove godine.

"Mi ćemo odmah nakon toga svirati. Stvarno nisam tip za to. Ima puno boljih i ja im odajem počast", rekao je Ripper.

Nova godine slavit će se i u Rijeci, gdje ove godine zbog brige za okoliš i životinje neće biti vatrometa. Iz tog se grada javila reporterka Katarina Jusić Mezga.

"Zabave unatoč izostanku vatrometa neće nedostajati. Ovdje je već sve spremno za najluđu noć u godini. Na pozornicu glazbenici stižu već od 21 sat, a zvijezda večeri je Vatra, kao i Queen Real Tribute Band. Vrijeme je kišno i sivo, ali nije hladno, pa ni to ne bi trebalo pokvariti raspoloženje svih onih koji odluče u Novu godinu ući ovdje na Korzu. Kroz središte grada na snazi je i posebna regulacija prometa", rekla je.

Za doček Nove godine pripremaju se i ljudi na splitskoj rivi, odakle se javio reporter Mario Jurič.

"Vojko V i Severina pobrinut će se za sjajan štimung, a sve će početi oko 21:30. Split se nije odrekao vatrometa, tako da će se u njemu moći uživati točno u ponoć. Novu godinu bi ovdje trebalo dočekati više desetaka tisuća ljudi", rekao je.

S druge strane, Dubrovnik će u Novu godinu ući s Petrom Grašom. Iz tog se grada uživo u Dnevnik Nove TV javila Paula Klaić Saulačić.

"Dubrovnik je spreman za doček. Na Stradunu se polako skupljaju ljudi, a počelo se i sa svirkom. Ovdje se očekuje oko 5000 gostiju i to je bez brojeva u privatnim apartmanima" rekla je.

