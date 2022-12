Na dočeku Nove godine u Splitu organizatori očekuju pedeset tisuća ljudi. Glavne zvijezde novogodišnjeg programa su Severina i hip-hop glazbenik Vojko V. Program na Rivi počinje upravo zvijezdom urbane scene u 21 i 30, a u 23 sata na pozornicu će se s proširenim bendom popeti Severina kojoj je ovo prvi nastup u rodnom gradu za Silvestrovo.

"Ovo će biti najbolja noć koja će se pamtiti dugo, dugo. Prvi put sam za Novu godinu u svom rodnom gradu, na ovoj rivi koju sam i opjevala i gdje sam pjevala kad sam bila mala. Tu sam išla u glazbenu školu, čekala sam bus broj šest ovdje na rivi upravo gdje će biti pozornica", kazala je Severina.

Upitana kakav joj se danas čini Split, kazala je da ono što vidi su divna zdanja, odlični restorani i turistička ponuda i što je najvažnije, kako kaže, vodstvo grada koje je pošteno.

"Opet će Vam reći da ste se politički svrstali", prokomentirao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan, na što mu je Severina odgovorila: "Pa nisam se politički svrstala. Ja to gledam kao običan građanin. Mislim da imam pravo na to. Jednostavno, uvijek sam govorila ono što mislim. Možda to nekad nije dobro, ali nemam veze s politikom i ne znam uopće kako im se stranka zove ako ćete me pitati to", kazala je.

Dodala je da je ovo bila teška godina za hrvatsku glazbu, s obzirom na gubitak Akija i Massima. "Pa teška godina, teška godina za hrvatsku glazbu, teška godina i za brojne ljude koje smo izgubili, a čija se imena ne znaju. I ovo vrijeme korone nas je nekako stislo i donijelo i neke i depresije možda među ljudima, tako da ako su sami, bilo bi lijepo da navuku kaput, bit će lijepo vrijeme pa da se spuste možda, ako ne zbog mene onda zbog Vojka", poručila je.

Otkrila koje su joj novogodišnje želje

Upitana hoće li nešto otpjevati s Vojkom V., kazala je da još ništa nisu dogovorili te da joj je žao što nije bio na konferenciji za novinare. Komentirala je s čime bi bila u 2023. zadovoljna privatno i poslovno.

"Pa privatno bila bi zadovoljna da u mom životu vlada mir i da svim ljudima u mom životu zdravlje bude dobro. Za ove neke druge stvari voljela bih vidjeti Hrvatsku koja je jako dobra, koja ima jako dobar sustav za zaštitu žena i djece, voljela bih vidjeti dobar zdravstveni sustav", kazala je.

"Ima puno tema koje su, koje bi mogla sada otvarati, ali Nova godina je pa ćemo slaviti, nećemo pričati o teškim temama, ja bih o ovim lijepima. Znači, puno zdravlja i da su ljudi nekako, da sami sebi stvore neki svoj krug dobrih ljudi koji će ih okruživati. Da imaju dobre prijatelje i da su svi bliski jako", zaključila je.

