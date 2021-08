Društvenim mrežama proširila se potresna snimka iz Kabula. Afganistanci dižu bebu i daju dijete u ruke američkim marincima kako bi ga spasili.

Potresna videosnimka na kojoj američki marinac podiže bebu preko zaštitne žice na aerodromu u Kabulu raširila se društvenim mrežama i privukla veliku pažnju.

The chaos & fear of people is a testament to the international community’s role in AFG’s downfall & their subsequent abandonment of Afghan people. The future for AFG has bn decided for its people without its people’s vote & now they live at the mercy of a terrorist group. #Kabul pic.twitter.com/k4bevc2eHE