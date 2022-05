Finska i Švedska razmatraju prijavu za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu. Finska s Rusijom dijeli 1.300 kilometara dugu granicu, što je najduža granica zemlje Europske unije s Rusijom. Reporterka Dnevnika Nove TV javila se uživo iz Helsinkija.

Invazija u Ukrajini vjerojatno će u NATO dovesti nove članice. Sjevernoatlantski odnosno NATO savez trenutačno ima 30 zemalja članica, od kojih je 28 u Europi.

Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac javila se iz glavnog grada Finske, Helsinkija, te je izvijestila o tome hoće li prijedlog Finske za ulazak u NATO proći glatko.

"Zahtjev za ulazak u NATO ujedinio je Finsku. Riječ je o zemlji koja je godinama pristajala biti neutralna, ali sada je odlučila itekako jasno iskazati svoj stav. A taj stav jest da su oni suverena zemlja i da se mogu pridružiti organizaciji kojoj žele. U ovome trenutku od 200 zastupnika u parlamentu, tek njih 10 do 15 ne podupire tu odluku", izvijestila je Štrbac u Dnevniku Nove TV.

Dodala je kako posljednje ankete pokazuju da čak 76 posto građana želi da Finska uđe u NATO. "Finci su svjesni da će ih ta odluka itekako skupo stajati. Naime, oko trećine njihovih energenata dolazi iz Rusije, ali oni su na to spremni", rekla je Štrbac.

Sve se promijenilo, kaže Štrbac, nakon ruske invazije na Ukrajinu. "Finska oduvijek ima jaku vojsku. Oni imaju oko 280 000 ljudi na raspolaganju, što ročnika, što rezervista. Uvjereni su da im punu sigurnost može jamčiti jedino NATO", izvijestila je Štrbac.

Građani Finske za Dnevnik Nove TV komentirali su potencijalni ulazak Finske u NATO.

"Sviđa mi se. Jedva čekam. Nadam se što prije", rekao je Jari, stanovnik Helsinkija.

"Ja sam podrijetlom iz Ukrajine, ja sam za to. Mislim da se mnogi boje da bi, uđe li Finska u NATO, Rusija mogla napasti i tako. Ali općenito govoreći, mislim da ljudi sve više to podupiru zbog ovoga što se događa u Ukrajini", rekla je Vera iz Helsinkija.

"Mislim da je to dobra ideja, s obzirom na sve okolnosti", rekla je Maleena iz Helsinkija.

"Treba reći da procedura sada ide ovako: njihov zahtjev za ulaskom u NATO treba proći parlamentarnu proceduru, mora doći i do predsjednika, a službeni bi zahtjev NATO-u mogao biti predan do kraja mjeseca. Finci se nadaju da će postati članica negdje do rujna", izvijestila je Barbara Štrbac, reporterka Dnevnika Nove TV.

