Ivana Petrović, urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV, komentirala je, na Bandićevom slučaju ali i slučajevima drugih domaćih političara, zašto nije dobro da političari pod teškim optužnicama i kriminalističkim istragama ne smiju obnašati funkcije.

Ivana, Milan Bandić, nažalost, nije jedini političar s optužnicom u Hrvatskoj, a upravlja proračunom od gotovo 7 milijardi kuna. Bi li ti dala susjedu s optužnicom, bilo koje vrste, ključeve od stana da ti zalijeva cvijeće, dok si na odmoru?

Vjerojatno ne bih dala, odnosno sigurno ne bih dala, ali to pitanje je dobra metafora za ono što mi građani RH, odnosno narod u Hrvatskoj radi iz ciklusa izbora u slijedeći ciklus izbora, a to je Republika Hrvatska, sa svojim teritorijalnim ustrojem, sa svojim proračunom, nacionalnim i onim lokalnim, daje svoje ključeve ljudima s optužnicom, ljudima koji su pod kriminalističkim obradama ili koji su u sudskim postupcima. Tu nama oštrica nije dobro izoštrena. Mnogi će sad reći, što to gospođa Petrović govori, pa to je samo jedan postupak u kojem je Bandić ustupio štandove udruzi "U ime obitelji" za referendum, to nije bitno. To možda i jest nekakav redikulozan slučaj u rangu Polančecovih reflektora za nogometni klub u Đeletovcu, al mi ovdje govorimo o načelu, a načela se trebaju poštivati. Osim toga, podsjetit ću kad je o gospodinu Bandiću riječ, da je on prije četiri godine uhićen u aferi Agram, zajedno s još 15 osoba, da je proljetos USKOK potvrdio sedam od 10 točaka optužnice i ostalo dao na doradu, da je u međuvremenu gospodin Bandić najavio čak i mogućnost kandidature na predstojećim predsjedničkim izborima, a da nitko na to nije rekao "a". Prema tome, ono što je bitno, jest kroz ovakve slučajeve osvijestiti ljude da znaju da na izborima ne mogu dati svoj glas za ljude koji su pod optužnicama, jer oni naprosto barataju našim životima, našim novcem. Mi ih plaćamo, mi smo njihovi poslodavci i u trenutku kad procjenimo da ne rade dobro taj posao za kojeg ih plaćamo, moramo im moći reći - hvala, doviđenja, molim vas otiđite. O bilo kojoj razini da je riječ - nacionalnoj, županijskoj, gradskoj ili općinskoj.

Gošća Ivana Petrović u Dnevnik Nove TV (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Vrijedi li za političare moto da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno?

Ne. To je posve jasno da ne. Evo, nećemo samo o gospodinu Bandiću, imamo i nedavni slučaj gospodina Kalmete, koji je dobio jednu poprilično visoku funkciju u HDZ-u, koji je dio političkog sustava i također se financira našim novcem, ima opasnu optužnicu za korupciju. Prema tome, ta maksima vrijedi za sve nas, osim za osobe koje idu na izbore. To je sve na neki način, da se tako izrazim, blagoslovio Ustavni sud, pred izbore 2015. godine, kad je upravo HDZ poslao zahtjev za ocjenom ustavnosti i pitao mogu li ljudi koji imaju optužnice ili na kriminalističkim obradama, biti na izbornim listama, na što je Ustavni sud odgovorio da mogu. To je stvarno svojevrsni presedan. Oni su nakon toga slali nekakve demantije, no to je tako, zbog toga što su glavni polog Ustava građani Republike Hrvatske i mi zaslužujemo najbolje. Mi zaslužujemo ljude koji će u naše ime i za nas donositi za nas najbolje odluke, a to nikako ne mogu biti ljudi koji su u kriminalističkim obradama ili koji su pod istragama. Pretpostavljam da je 2015. pošto je to bilo i vrijeme velike smjene, dakle novih imenovanja Ustavnih sudaca, koje pak potpuno ovisi o politici, Ustavni sud na neki način progutao taj spin prema kojem su mislili da će HDz tada na čelu s gospodinom Karamarkom, dobiti nekakvih glamuroznih 80 mandata pa su im naprosto dali zapravo. Zanimljivo je da je Vlada koja je došla nakon 2015. nije pokrenula novi proces, koji bui tu odluku demantirao, jer to se ne smije događati. To nije samo u skladu s pravom, nego nije u skaldu i s dobrom europskom praksom. Nađite mi bilo koju stranku, vladu ili parlament u bilo kojoj zemlji EU ili civiliziranog svijeta, u kojima na visokim funkcijama sjede ljudi pod kriminalističkim istragama ili optužnicama za korupciju. Stvarno bi zamolili (političare) da prestanu prostituirati pravnu maksimu da nitko nije kriv dok mu se ne dokaže krivnja.

