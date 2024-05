Slabi potres zatresao područje oko Bedekovčine: Neki su se našalili pa to povezali s Baby Lasagnom

U 23:24 lagani potres jačine 1.2 zatresao je područje u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Potres na dubini 1 km te 10 kilometara od Bedekovčine zatresao je to područje.

"Tutnjava", "Tutnjava i podrhtavanje", "False alarm. Just sound of Europe dancing to rim tim tagi dim ( Lažna uzbuna. Samo zvuk Europe koja pleše uz rim tim tagi dim)", samo su neki od komentara.