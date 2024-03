Reakcije na Putinovu promjenu retorike: "Ne želim strašiti zemlje članice, ali ću svima reći da moramo biti spremni"

"Na kraju konferencije za novinare, predsjednik Vijeća, Charles Michel je rekao: 'Putin je rekao da je rat'. Znači mijenja retoriku. Ne želim strašiti zemlje članice, ali ću svima reći da moramo biti spremni", izvijestila je Ivana Petrović uživo iz Bruxellesa te dodala kako je Michel i ranije govorio da EU treba prijeći na ratnu proizvodnju oružja, ali ta se izjava razvodnila.

"Europsko vijeće, sudeći prema zaključcima, je raspravljalo, nije donijelo nikakve konkretne zaključke, nije se govorilo o financiranju vojne pomoći Ukrajini, i to zbog velikog nesuglasja između Francuske, koja bi opet dizala kredite, i Njemačke i Nizozemske koje to ne žele ni čuti", javlja Petrović te ističe kako će u svakom slučaju intenzivirati pomoć Ukrajini kako bi što prije dobila milijun artiljerijskog streljiva koje im je Europsko vijeće ranije obećalo.

Pročitajte i ovo kampanja u punom jeku Gabrijela Kišiček o komunikaciji Milanovića i Plenkovića: "Posebno je opasno..."

Reporterka Dnevnika Nove TV kaže kako je posebno pozdravljena češka inicijativa koja je pokrenula skupljanje novca za kupovinu oružja za Ukrajinu i već ima 20-ak partnera i novaca za oko 800.000 artiljerijskog streljiva. "Kupovat će ga izvan EU. To je jako opasan biznis, ali su se u to upustili i to je Vijeće posebno pozdravilo", izvijestila je Petrović.

U zaključcima je kazano kako bi informacije trebale bolje kolati između Vijeća i Komisije kako bi se spriječila opskrba Rusije vojnim tehnologijama iz trećih zemalja, kazala je Petrović te dodala kako je oživljen i "Strateški kompas" - dokument od prije dvije godine koji je svojevrsna karta za obrambenu politiku EU koja još ne postoji.

Pročitajte i ovo Jedno pitanje mu nije sjelo Penava za Dnevnik Nove TV: "Nismo uskogrudna stranka, bit će mjesta za Kolakušića i istaknute pojedince"

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.