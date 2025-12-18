Pomažu cijele godine, a volonteri su i srednjoškolci: "Šokiralo me da toliko ljudi nema za obrok pa sada pomažem"

Blagdansko je razdoblje, svi su u planovima što će kuhati, što još trebaju kupiti, kako će proslavljati. Istovremeno, u pučkim kuhinjama formiraju se redovi, svih onih koji takve planove ne mogu imati. U pomoć im pristižu srednjoškolci. Oni koji na ovo mjesto dolaze sa svojim profesoricama, i to izvan nastave. Druga ekonomska škola jedna je od prvih koja je pokrenula ovakve oblike izvanškolskih aktivnosti, a u njihovom volonterskom klubu volontera ne manjka.

"Kada sam prvi put došla ovdje, užasno sam se šokirala da ima toliko ljudi koji nemaju za običan obrok, za obično mlijeko u dućanu koje stoji do dva eura. To me baš rastužilo i potaknulo da dolazim i pomažem", sjajan primjer daje jedna od učenica s kojima je razgovaralo Provjereno.

Što znači biti volonter, za Provjereno je otkrila i Ida Matanić, koja je osvojila ovogodišnji Volonterski Oskar. Studentica koja pomaže i volontira u Savezu gluhoslijepih osoba Dodir. Kako kaže, ona je njihove oči i uši jer su bez prevoditelja i pratnje osuđeni nasvoja četiri zida i nemaju mogućnost za komunikaciju. Kako prevoditelja ima malo, volonteri im znače sve.

"Stvarno su inspiracija i trebali bi se mi više ugledati na njih. Unatoč tome što ne vide i ne čuju, gotovo da ne postoje prepreke za njih. Svakodnevno pokazuju da se uz puno truda može", Ida govori kako volontiranje može biti inspiracija.

Provjereno donosi i priču o Marinu koji ne samo da volontira već je i postao predsjednik Udruge Kap dobrote.

"Kada su mi pokazali snimke u kakvim uvjetima žive neki ljudi, bez nekog velikog moraliziranja samo sam shvatio - treba se aktivno uključiti jer stvarno ima ljudi koji nemaju nikoga", Marin je ispričao kako se odlučio na volontiranje.

Odvajanje vremena, znanja i vještina, ali prije svega dobre volje njima se, reći će, stostruko vraća. Više od 60 tisuća volontera pomaže diljem Hrvatske, a Provjereno donosi priče onih koji, osim u blagdansko vrijeme, pomažu cijele godine.

Ne propustite inspirativnu priču Provjerenog večeras nakon Večernjih vijesti na Novoj TV.