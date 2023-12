Rasist koji je vrijeđao strance dobio 10 mjeseci zatvora: "Smatram da sam ja žrtva u cijelom slučaju, na mene je pokrenut medijski linč"

Juraj Mesić, 35-godišnji muškarac koji je priveden zbog svojih rasističkih ispada prema stranim radnicima, nepravomoćno je osuđen na 10 mjeseci zatvora.

Radi se o muškarcu koji je javnosti postao poznat početkom ove godine nakon što su internetom počele kružiti snimke na kojima vrijeđa i omalovažava strane radnike.

Pročitajte i ovo Provjerite listić Sretni dobitnik iz Zadra za Božić je osvojio lijepi poklon: Pogodio brojeve i osvojio više od 100 tisuća eura

"Je*eni nigeru, odi doma u Indiju… Ovo je naša zemlja, Hrvatska, ovo je Europa.... Za bijele ljude, a ne za crnce", govorio je tada Mesić stranom radniku koji je radio kao dostavljač, piše Jutarnji list.

Na drugoj snimci, Mesić je u Ljubijskoj ulici tamnoputom čovjeku rekao "Dođem u Zagreb i prvo što vidim je crnac. Ej, niger, evo ga niger. Odjebi" te je nakon toga uzviknuo nacistički pozdrav "Sieg Heil".

U obje situacije Mesić se sam snimao.

Pročitajte i ovo Dnevnik Nove TV pita Podržavate li liberalniji pristup Crkve? Pogledajte kako ste glasali u Dnevniku Nove TV

"Uopće nije upitno da sam ja snimio taj videosadržaj. Ali ne priznajem to kao kazneno djelo. U životu nisam koristio društvene mreže i ne znam što je Reddit ni Instagram. Jedino što koristim aplikaciju Telegram i moguće je da sam te materijale proslijedio tako prijateljima, ali ih nisam javno objavio", poručio je Mesić na sudu.

"Tereti me se za javnu objavu, no ne znam što je upitno u samom snimanju. Smatram da sam ja žrtva u ovom cijelom slučaju. Na mene je pokrenut medijski linč počevši od morbidnih naslova do komentara koji su bili puno gori od onog što sam ja snimio", dodao je.