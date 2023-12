Platit će 660 milijuna eura

Fortenova je u rukama Vujnovca, oporba upozorava: "Tri vitalna sektora svake države u rukama su jedne osobe"

Pavao Vujnovac unutra, ruski bankari i šeik iz Emirata - van! Rezultat je to konačno održane Skupštine suvlasnika Fortenova grupe. Oni suvlasnici koji nisu pod međunarodnim sankcijama, zaključili su da im budućnost izgleda bolje s Vujnovcem. Vujnovac je za to spreman platiti čak do 660 milijuna eura.