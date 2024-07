Je li se moglo bolje planirati? Početak školske godine pomaknut u zadnji čas - Roditelji podijeljeni: "Da nema baka i djedova..."

Nastava počinje 9. rujna. No, tih tjedan dana će se - nadoknaditi. Odluka je donesena nakon što su svi župani bili za to. Inicijatori su bile dvije najjužnije županije. Župan Dobroslavić kaže da su oni proveli anketu po školama.



"Ogromna većina se usuglasila da je to bolje rješenje i stoga smo mi s takvim rješenjem išli, Splićani također. Drugi su očito razmišljali na isti način", rekao je dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić.

Takva odluka je negdje pala na plodno tlo, negdje je naljutila roditelje jer imaju već isplanirane godišnje odmore i s djecom nemaju kuda.

"Jako lijepo za djecu, oni vole i ferije i raspust i sve to, ali ovo...ako nema baka, ako nema djedova, ja ne znam gdje će ta djeca...", kaže Tatjana iz Zagreba.

Je li se moglo ranije?

Za sezonu i za moguće vremenske prilike se znalo i prije. Je li se ova odluka mogla donijeti i kad se donosio kalendar?

"Moglo se. Kad je to bilo na raspravi, onda nije bilo u tom trenutku. Zato postoje javna savjetovanja. Dakle, ova odluka je bila na javnom savjetovanju, ali to je drugi argument koje su sada županije iznijele", rekao je ministar Radovan Fuchs.

U javnoj raspravi se upozoravalo na prerani početak, kažu iz mreže "Nastavnici organizirano".

"Kako je 02. 09 prerani početak, odnosno da završava jako kasno u šestom mjesecu. Komentari nisu uvaženi, dobili smo primljeno na znanje i to je to", kaže Dajana Vidaković.

"Ono što sam saznala da odluku pozdravljaju škole. Većinom nisu opremljene klima uređajima. Ono što znamo da su osnivači tražili ovu odluku pa evo, pozivamo osnivače da možda mogu bolje opremiti škole klimama", poručila je Antonija Mirosavljević, predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola.

Škole nemaju klime

Jer kada je o tome riječ situacija nije bajna. Niti ujednačena. Većina škola nema klime.

"Učionice nam nisu klimatizirane. Neke kolegice rade i u učionicama koje nemaju ni zastore. Tako da temperature kada prijeđu 25 i 30 stvarno je teško raditi", dodje Dajana Vidaković.

Pa bi možda osnivačima bilo pametnije i trajnije rješenje - barem po pitanju vrućina - da više ulažu u školsku infrastrukturu.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica o odluci o odgodi početka nastave razgovarala je s predsjednikom sindikata Preporod Željkom Stipićem.

