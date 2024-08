Stephen Bartulica opleo po premijeru, a onda dodao novo ulje na vatru u DP-u: "Podanički se ponašaju"

Politički požar, koji već desetak dana plamti u Domovinskom pokretu, ne bi ugasila ni cijela eskadrila kanadera. Novo ulje na vatru danas je dodao Stephen Bartulica, koji je stao na stranu Marija Radića i žestoko kritizirao predsjednika stranke Ivana Penavu.

"Mislim da stranka na kraju nije dovela do kraja pregovora na pravi način, ishod nije bio najbolji. Ja sam to javno komunicirao. Sad se pomalo podanički ponašaju prema HDZ-u i to nije dobro za DP", rekao je Bartulica.

"Gospodin Bartulica je prvi govorio gospodinu Penavi što god da bude da on ne želi biti dio oporbe tako da mi je ovo malo neshvatljivo podanički i sluganski", rekao je Josip Dabro, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Bartulica priznaje - bio je za suradnju, ali ne pod svaku cijenu. Zamjera i premijeru.

"Sam donosi odluke tako je napravio i za novu povjerenicu u Europskoj Komisiji Dubravku Šuicu. Nije se konzultirao s nama koliko ja znam", rekao je Bartulica.

"Mi smo upoznati bili s tim, ali smo čekali od našeg predstavnika u EU parlamentu da nam da nekakve prijedloge koje nismo dobili. Gospodin Bartulica uvijek je protiv svih. To je jedan osebujan čovjek koji ne ide sa dogovorenom kolektivnom većinom", rekao je Dabro.

Drugi HDZ-ovi partneri ne osjećaju se kao podanici.

"Nikad se to nije dogodilo prema HSLS-u, ne znam baš kako se događa prema DP-u. Imamo vrlo korektne odnose zadnjih osam godina i vjerujem da će biti i buduće četiri", rekao je saborski zastupnik Dario Hrebak.

Ništa ne očekuju ni od izbora u Domovinskom pokretu.

"Tresla se brda rodio se miš. Mislim da neće biti ništa bitno. Ono što zanima građane da će ova vlada u ovakvom sastavu funkcionirati slijedeće četiri godine", rekao je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

A koji su planovi pobjednika?

"Kad pobijedim, ja ću odmah pokušati spasiti što se spasiti dade i nastojati zadržati što veći broj članova i simpatizera i dužnosnika na okupu", rekao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

"Kad ja pobijedim, sazvat ću izbore po principu jedan član jedan glas. Očekivao sam od gospodina Penave, u duhu svih priča koje priča, da prihvati tu ponudu. Međutim vidimo Penava želi biti predsjednik sa delegatima", rekao je kandidat za predsjednika DP-a Mario Radić.

A ako dođe do raskola, hoće li to utjecati i na broj njihovih ministara u vladi?

"Ja mislim da sasvim sigurno ne", rekao je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

"Kad završe izbori, oni će kao ozbiljni ljudi koji su svjesni svoje odgovornosti dati si ruku i nastaviti funkcionirati. Tko god da bude novi predsjednik", rekao je Ivan Anušić, ministar obrane.

Hoćemo li gledati takav scenarij - znat će se za tri dana.

