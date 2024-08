Dačić o popisima: "Skidamo dva imena, jedno je Severina"

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić komentirao je slučaj pjevačice Severine Vučković koja je zadržana na granici sa Srbijom. Dačić je rekao, gostujući na TV Prva, kako nema nikakvih popisa verbalnih delikata koji bi nalagali zadržavanje državljana Srbije na granici, već da takav popis postoji samo za strance.

"Ali već danas će ova dva imena s njega biti skinuta. Jedno je Severina i još jedna pjevačica. I sam predsjednik Vučić je rekao da je to glupo pa će biti skinuto", rekao je Dačić.

Uvijek je bilo popisa na granici i uvijek će ih biti, a sve u cilju zaštite države. "Cilj je da se država zaštiti i da se ne blati".

Dačić je rekao i da svaka država ima suvereno pravo ne pustiti vas bez ikakvog obrazloženja.

"Jel neko zaustavio ove naše iz opozicije sad kad su išli na more, jel ih neko maltretirao na granici?, upitao je ministar

Cijeli slučaj je ocijenio kao napad na Srbiju, srpski narod i predsjednika Vučića", javlja Kurir.

"U Hrvatskoj slušaš radio u autu i ideš u zatvor, i to nije problem, nisam nigdje vidio da netko od njih vraća Hrvatsku u srednji vijek. Policija će uvijek imati popise osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju ili pojačan nadzor, a ti su razlozi vezani uz kriminal i terorizam."

"Pa dođem ja u Ameriku, ja sam ministar vanjskih poslova, i on mi kaže možeš li pričekati... Ja čekam 10 minuta, onda on kaže pođi sa mnom u imigracijski ured, i drže me pola sata i što je to... Jesam li ja Severina ili nisam Severina, pa nikome nije bitno. To su standardne procedure koje primjenjuju sve zemlje svijeta, nekome sam ja problem, nekome ono što ja kažem... Meni se to u Americi dogodilo 100 puta, je l to normalno, je l se netko bunio, netko žalio... Zašto ja ne mogu otići na Kosovo?".

Dačić je kazao i da misli da se svi trebaju zapitati u kakvom se stanju nalazi regija kad je Severina glavni problem.

