Dok je cijena plina još pod upitnikom, cijene goriva od srijede su nove. Hrvatska je među zemljama Europske unije gdje je gorivo najjeftinije. Više donosi reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Ekipa Dnevnika Nove TV istražila je zašto cijene hrane i proizvoda ne padaju, ako pada cijena prijevoza. Doznali su i nove detalje oko dugoočekivanih mjera koje će u četvrtak objaviti premijer Andrej Plenković.

Od srijede je benzin jeftiniji 57 lipa, a dizel skuplji 54 lipe. Najskuplje gorivo plaćali smo u svibnju, dizel je u međuvremenu bio i do sedam posto niži. Cijene benzina sada su manje čak 23 posto.

U Europi jeftiniji benzin od Hrvata imaju samo Poljaci, Maltežani i Mađari, a dizel je, uz spomenute zemlje, jeftiniji još samo u Sloveniji i Bugarskoj.



Na cijenu prozvoda i hrane uvelike utječe i cijena transporta. Drugim riječima kada cijena goriva raste, raste i sve ostalo, no sada kada cijena goriva pada, cijena proizvoda baš i nije niža, navodi se u prilogu reportera Dine Goleša.



"Ništa ne pada, neće ni padati, to je sve politika, oni nas tako muljaju", smatra Srećko iz Zagreba.



"To u velikoj mjeri nema veze sa stvarnim stanjem nego ima veze s projekcijama, računicama, mešetarenjem burzovnim", dodaje Mladen.



Činjenica je da većinu teretnog prometa ipak pokreće dizel, a on nije znatno pojeftinio, no neke osnovne namirnice znaju biti jeftinjije primjerice u Njemačkoj i Francuskoj, gdje je dizel i 2 kune skuplji.

Trgovci tvrde da su marže iste

Na pitanje koriste li priliku svojim maržama, trgovci tvrde - marže su iste. Krive proizvođače koji, ne da nisu spustili cijene zbog goriva, nego ih još i dižu zbog plina i struje.



"Ovih dana dolaze najave za nove cjenike od strane proizvođača i tu svakako ne možemo krivnju svesti na leđa trgovaca", smatra Ivica Katavić, predsjednik Udruženja trgovina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.



Kakogod - potrošačima bi budžet moglo olakšati zamrzavanje cijena hrane koje će u četvrtak otkriti premijer.

Intenzivni razgovori s proizvođačima

Dnevnik Nove TV doznaje - u posljednjih 48 sati intenzivni su razgovori s proizvođačima svinjetine, piletine, svježeg mlijeka, tjestenine, ulja i šećera.

Poljoprivredna komora premijeru je pokazala zabrinutost za svinjogojce i mljekare, a podržali su ih i iz HGK-a. Sindikati su zadvoljni jer hrana topi i do polovicu kućnog budžeta.



"Onima s nižim primanjima to je sigurno dobro došlo, međutim ono o čemu treba razmišljati - mogu li takva zamrzavanja cijena artikala dovesti do umjetnih nestašica da se stvori potražnja pa da se opet diže cijena", pita se Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.



Što se pak goriva tiče, energetski stručnjaci kažu da je najgore prošlo i da nestašice dizela više ne prijete.

No po kojoj cijeni ćemo ga dalje plaćati o čemu ovisi cijeli opskrbni lanac? E, na to pitanje odgovor nema nitko.

