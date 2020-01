Još jedan ministar mogao bi biti u problemu zbog imovinske kartice. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, prema tvrdnjama portala 24 sata, zatajio je 300m2 dvorišta u Biogradu!

Nakon afere s kućom ministra Krstičevića, još jedan ministar mogao bi se naći u nekretninskoj aferi. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković nije prijavio preko 300 kvadrata dvorišta uz ilegalno izgrađenu kuću svoje supruge u Biogradu, piše portal 24 sata.hr.

Dražen Bošnjaković u svojoj imovinskoj kartici ima upisanih deset nekretnina, a među njima je i kuća u Biogradu. U ožujku 2016. upisao je kuću površine 140 četvornih metara, u vlasništvu svoje supruge.

Procijenio ju je na 600 tisuća kuna, odnosno na oko 80 tisuća eura. 24 sata tvrdi kako u vezi nekretnine postoji niz nelogičnosti.

U zemljišnim knjigama je upisana kao kuća od 77 kvadrata s dvorištem od 323 četvorna metra. U ministrovoj imovinskoj kartici nema navedenog dvorišta. Kuća u kartici ima površinu od 140 kvadrata. U zemljišnim knjigama piše kako je kuća upisana bez priložene građevinske i uporabne dozvole.

Ministar Bošnjaković potvrdio je za 24 sata kako je kuća izgrađena bez građevinske dozvole te da još nije legalizirana. Supruga ju je, stoji u imovinskoj kartici, stekla darovnim ugovorom, a darovali su joj je roditelji.

Prema tvrdnjama portala, supruga ministra ima još neupisanih kvadrata na tom području. Pripada joj manjinski suvlasnički udio na još jednoj susjednoj kući i zemljištu te na obližnjem putu. Ni toga nema u ministrovoj imovinskoj kartici.

Nadalje, nekretnina koju je Bošnjaković procijenio na oko 80 tisuća eura, prema agentima nekretnina, komotno može doseći oko 150 tisuća eura. Ako je kuća iznutra luksuzno uređena, onda može vrijediti i do 200 tisuća eura. Doduše, kazali su i kako je cijena u 2016., kad je ministar ispunjavao imovinsku, mogla biti do 25 posto niža.

Na upit 24 sata, ministar Bošnjaković priznao je da nedostaje kvadrata.

"To je kuća koja je bila samo prizemlje. To je prokišnjavalo, gore je bila ravna deka. Onda je u nekoj fazi nadozidano visoko prizemlje. To smo zajedno radili, cijela familija. Ima tome već dugo. Unijeli smo povećanu vrijednost s novom kvadraturom. Stavili smo dvije etaže, da ne bi ispalo da skrivamo nešto. Sada je 140 kvadrata", kazao je ministar i dodao:

"U redu, fali kvadrata. Ne znam je li fali kvadrat više ili manje. Gore je manje, morali bi doći izmjeriti da točno utvrdimo, pet kvadrata više ili manje". Što se tiče dvorišta, Bošnjaković je rekao: "Kuća mora biti na nekom zemljištu".

"U postupku je proces legalizacije, podnesen je zahtjev u zakonskom roku. Roditelji supruge su to napravili bez građevinske dozvole, kao i ostali. Mislim da je to bilo prije tridesetak godina. Ne znam kad su joj oni točno darovali nekretninu, ali nakon toga je ona podnijela zahtjev za legalizacijom", objasnio je Bošnjaković.

Ministar je objasnio i dio kojeg također nema u imnovinskoj kartici, onaj dio koji se odnosi na manjinski suvlasnički udio na još jednoj susjednoj kući i zemljištu te na obližnjem putu.

"Bivši vlasnik cijelog tog područja nije imao isparcelirano i onda je prodavao okolo. Njen otac je kupio jednu površinu, susjed drugu i onda su svi ljudi koji su kupovali od njega tužbama utvrdili suvlasništvo. U toj priči je i dio neke druge čestice koji je u naravi bio put. Taj put je ulica i to ne koristimo samo mi nego i drugi ljudi", kazao je.