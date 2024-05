Još jedan udar na građane! Banke dižu naknade, unatoč rekordnoj dobiti

Svoju izdašnu zaradu banke duguju i naknadama za platni promet, a već je krajem godine najavljeno da nas čeka novo povećanje naknada.

Unatoč ogromnoj dobiti, neke banke već su ostvarile svoje najave, a neke tek trebaju dignuti cijene svojih usluga.

Inače, tarife bankarskih naknada javno su dostupne, ali zbog neujednačenosti usluga nije ih lako komparirati. Koristan alat za snalaženje u šumi naknada je preglednik HNB-a.

Što se tiče dizanja naknada, prva je to još u veljači napravila Erste banka. Sada je povećanje naknada najavio PBZ.

PBZ naknade

Privredna banka Zagreb od 1. kolovoza diže naknade za vođenje transakcijskih računa i dio kreditnih transfera putem online bankarstva, odgovorili su na naš upit.

Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ) poslala je klijentima Obavijest o izmjeni Okvirnog ugovora o platnim uslugama, koji stupa na snagu od 1. kolovoza 2024. godine.

Nastavno su navedene izmjene dijela naknada (od 1. kolovoza) vezano za vođenje transakcijskih računa (cijena je iskazana ovisno o programu ušteda Inovacija):

• tekući račun u eurima - sada od 0,71 do 1,19 eura mjesečno, a nova cijena od 0,97 eura do 1,61 eura mjesečno

• tekući račun u eurima za umirovljenike sada od 0,36 do 0,60 - nova cijena od 0,43 do 0,72 eura mjesečno

• tekući račun u eurima i stranoj valuti sada od 0,71 do 1,19 – nova cijena od 0,97 do 1,61 eura mjesečno

• žiro račun u eurima sada od 0,48 do 0,80 – nova cijena od 0,58 do 0,96 eura mjesečno

• žiro račun u eurima i stranoj valuti sada od 0,48 do 0,80 - nova od 0,58 do 0,96 eura mjesečno Isto tako, PBZ napominje da ako uz tekući račun u eurima i stranoj valuti klijent ima otvoren i tekući račun u eurima, platit će manju cijenu tekućeg računa u eurima i stranoj valuti.

Za ostale vrste transakcijskih računa visina naknade za vođenje računa se ne mijenja dok se kod dijela naknada za kreditne transfere putem On -line bankarstva [PBZ digitalno bankarstvo] ovisno o vrsti transakcije, naknada mijenja s 0,17 eura na 0,20 eura, odnosno s 0,30 na 0,33 eura.

Banka je smanjila naknadu za instant kreditni transfer putem online bankarstva na transakcijski račun u drugoj banci u RH u eurima - s 0,36 na 0,33 eura.

OTP banka

OTP banka je najavila promjenu naknada svojim klijentima 30. siječnja ove godine s primjenom od 1.travnja ove godine.

Naknade, OTP Foto: OTP

Poslali smo upit i ostalim bankama. RBA nam je odgovorio kako nisu povećavali naknade za fizičke osobe ove godine te da im to trenutačno nije ni u planu.

Zagrebačka banka od 1. siječnja 2024. godine nije povećavala bankarske naknade za građane, kao ni tijekom 2023. godine, odgovorili su na naš upit.

Erste banka povećala naknade od 1. veljače

Nakon što dvije godine nije uvodila promjene u segmentu naknada za građane, Erste banka je u veljači ove godine, u skladu s tržišnim uvjetima i okolnostima, odlučila dio svojih naknada u poslovanju s građanima povećati, a dio smanjiti, priopćili su nam.

Nakon veljače ove godine Erste banka nije mijenjala naknade za građane niti u ovom trenutku ima takve planove, ističu.

Od 1. veljače povećala se naknada za vođenje tekućeg i žiroračuna s 1,59 eura na 2 eura, te naknada za korištenje računa od strane opunomoćenika s 0,27 eura na 0,40 eura (po svakom opunomoćeniku mjesečno).

Naplata naknade izvršava se samo kada je po računu ostvaren promet, odnosno kada su izvršene uplate, podizanje ili prijenos novčanih sredstava. Želimo dodatno naglasiti da se naknada za korištenje usluge on-line bankarstva George (internetsko i mobilno bankarstvo) u banci ne naplaćuje. Također, naknada za vođenje računa umirovljenika nije se mijenjala, dok se naknada za vođenje računa za mlade osobe do 25 godina u Erste banci ne naplaćuje. Naknada za vođenje osnovnog računa smanjila se s 3,98 na 3 eura.

Također, povećana je naknada za nacionalne i prekogranične kreditne transfere u eurima te uplate gotovog novca u poslovnici u korist građana i pravnih osoba izvan Erste banke. Nova naknada iznosi 1,5%, minimalno 1,60, a maksimalno 16 eura, umjesto dosadašnjih 1,5%, minimalno 1,33, a maksimalno 13,27 eura.

Uz navedeno, nacionalni kreditni transferi u eurima unutar Erste banke putem Georgea i KEKS Pay usluge od 1. veljače iznose 0,20 eura, umjesto 0,17, dok naknada za nacionalne i prekogranične naloge na račune klijenata izvan Erste banke preko Georgea i KEKS Pay usluge iznosi 0,35 eura, umjesto 0,30 eura.

Povećala i naknada za reklamacije u međunarodnom platnom prometu u stranoj valuti, s 13,27 eura plus trošak ino banke na 20 eura plus trošak inobanke. Ista naknada naplaćuje se i za reklamacije u prekograničnom i nacionalnom platnom prometu u stranoj valuti te za potvrdu inozemne banke primatelja plaćanja o izvršenju kreditnog transfera, zatražena na zahtjev platitelja. Naknada za izdavanje raznih potvrda i ovjera vezanih uz poslovanje klijenata u Erste banci smanjila se s 6,64 eura na 4 eura, priopćili su.

Addiko banka

"Addiko banka u ovoj godini nije dizala naknade za vođenje računa, kreditnih transfera, gotovinskih uplata niti ostalih naknada u poslovanju s građanstvom. Ne razmatramo odluku o podizanju naknada u poslovanju s građanstvom u kratkoročnom razdoblju ispred nas.

Jedino povećanje koje smo nedavno najavili je za podizanje gotovog novca u poslovnicama za iznose od 10 do 1.000 eura na 1,99 eura, no ovo povećanje do daljnjega neće biti u primjeni, a naši klijenti mogu i moći će i dalje besplatno podizati sve iznose gotovog novce u 170 poslovnica Fine diljem Hrvatske te na našim bankomatima", rekli su nam u priopćenju.