Gospođa Mirjana Juričević u Facebook grupi Zakaj volim Zagreb podijelila je lijepu ljudsku priču koju je doživjela prošlog tjedna, a zbog koje su mnogi u komentarima zaključili da "još ima dobrih ljudi među nama", a za DNEVNIK.hr otkrila je epilog.

Juričević se našla u nevolji u petak navečer kad je shvatila da joj nedostaje 50 kuna za sinovu liječničku potvrdu koja mu je trebala za sudjelovanje u nogometnoj utakmici u nedjelju. Naime, tek u petak navečer je saznala da 9-godišnjaku treba potvrda ako želi sudjelovati. Jedina ustanova u koju su tada mogli otići je poliklinika u Dubravi gdje ih je dočekao "red od prvog kata do prizemlja."

"I nismo sigurni, hoće li nas uopće stići primiti, ali ne odustajemo.

Želja mog sina za tim 'papirom' i podrška njegovog brata, jača je i od 2 sata, koja smo proveli u redu.

I kad smo već ispred vrata za prijavu pregleda i s velikom šansom, da ćemo uspjeti, mama na zidu vidi papir, da pregled od 6. 9. košta 200 kuna. U novčaniku ima 150, jedna kartica joj je istekla, da nije primijetila, niti dobila obavijest o tome, a na drugoj nema novaca", napisala je gospođa Juričević u objavi na Facebooku koju je napisala u trećem licu kako bi skrenula pažnju na dobro djelo.

Telefonirala je svojoj sestrični kako bi pokušala riješiti problem na licu mjesta, a razgovor je čuo mladić Filip koji je potom izvadio svoju karticu i počeo mahati mami dječaka da će on platiti.

"Mama to rukom i gestom odbija. On svoju dobru namjeru ponavlja.

Mama prekida razgovor, razmjenjuje sa njim par rečenica, ali i dalje je zatečena i ne može prihvatiti takvu pomoć.

Dolazimo na red za prijavu, a taj dečko, prije nego ulazi na pregled, daje zbunjenoj mami, svoju karticu u ruke i govori joj svoj pin!

Mama ima pune oči suza i ruke joj se tresu toliko, da jedva upisuje podatke djeteta, plaća njegovom karticom i sjeda s djecom ispred sobe za pregled", nastavila je u objavi Juričević koja je mladiću odmah htjela vratiti novac i tražila ga da pričeka da vidi potvrdu o uplati, no njemu je bilo dosta boravka u poliklinici.

"Mama ponovo, ali sad inzistira, da pričeka potvrdu, ali on s osmijehom kaže - sve je u redu, vjerujem. Predugo sam već tu i idem", rekao je i otišao, no majci je prije toga ostavio svoj broj telefona.

Gospođa Mirjana Juričević otkrila nam je kako se naknadno javila mladiću i poslala potvrdu o uplati te ga je željela počastiti pićem, no on je to odbio i ponovio "da je sve u redu".

Maleni nogometaš (9) ipak nije igrao utakmicu jer se nije našao na popisu, no sve je dobro ispalo jer je umjesto toga išao na nagometnu radionicu na kojoj su bili igrači Dinama.

"To bi morao propustiti, da je išao na utakmicu. Opet je ispalo dobro", zaključila je mama Mirjana.