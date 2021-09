Divlje svinje zaigrale su nogomet u Kostreni. Na nogometnom terenu razrovale su više od 100 kvadrata travnjaka i napravile desetke tisuća kuna štete. Udomaćile su se i u vrtovima te nesigurne šume zamijenile pitomim primorskim krajem.

Umjesto kopački, nogometni teren razrovale su divlje svinje.

"Sad su tu radovi i radi se pomoćno igralište pa su vjerojatno kroz šumu, kroz te žice, prošle unutra u dva navrata", rekao je Vladimir Jerić, trener seniora NK Pomorac 1921.

Sad se snalaze kako znaju jer im je na starom terenu teško igrati.

"Opasno je, još pogotovo kad padne kiša i kad teren nije tvrd. Može doći i do izvrnuća zgloba", rekao je Sergio Stranić, igrač NK Pomorac 1921.

Sezona se zahuktava. Utakmicu ovaj vikend, umjesto na domaćem, moraju igrati na gostujućem terenu.

"Svaki bod nam je potreban, svako gostovanje je teško tako da bi nam bilo lakše da igramo doma", rekao je Bruno Lončar, igrač NK Pomorac 1921.

Sanacija travnjaka je krenula.

"Razrovale su gotovo 120 do 130 kvadrata. Po procjenama, to je šteta od 25.000 do 26.000 kuna", rekao je Predrag Tićak, voditelj održavanja i upravljanja Komunalnog društva Kostrena..

Štetu zbrajaju i mještani u vrtovima. Načelnik Općine Kostrena, Dražen Vranić, kaže da bi se problem trebao rješavati na cijelom Jadranu.

"Mi smo na proljeće imali čak određene aktivnosti s lovačkim društvom gdje smo termovizijskim kamerama snimili gdje se te životinje zadržavaju. Poduzeli smo određene aktivnosti. Odstranili ih, ali nakon nekog vremena one se opet pojave", rekao je.

Razlog je možda bijeg od predatora.

"U šumi ih vrebaju prirodni predatori – tipa vuk, čagalj te divlje životinje – i više hrane i vode imaju uz grad i kuće", rekao je veterinar Sanjin Polić.

Na jesen lokalne vlasti kreću u još jednu akciju. Pokušat će locirati i odstraniti divlje svinje i tako obraniti svoj teren.

