Dva su dana ostala do spajanja Pelješkog mosta. No, to nije jedini prometni projekt na kojemu se radilo: danas se otvaraju i novi dijelovi autocesta, a na mnogim se mjestima gradi punom parom.

Dva dana dijeli nas od povijesnog trenutka kada će Pelješki most spojiti dva dijela Hrvatske. Dug gotovo 2,5 kilometra i visok 55 metara, imat će četiri prometna traka i protezat će se od Komarne do Brijeste na Pelješcu.

Most dan i noć gradi 500 radnika i 120 inženjera. I tako već tri godine, otkad su Kinezi dobili posao. Od Zagreba do Dubrovnika put će biti kraći za oko dva sata.

"Velika je to stvar. Spajamo hrvatski teritorij. I značaj Pelješkog mosta je veći nego što to izgleda. U gospodarskom smislu, njegova je izgradnja nemjerljiva. Kako sada stvari stoje, otvorenje mosta s pristupnim cestama bit će u lipnju slijedeće godine", rekao je ministar prometa Oleg Butković.

Most se kao ideja pojavio još 1998., a onda je bivši premijer Ivo Sanader krenuo s nevidljivim radovima.

"Hrvatsku konačno fizički povezujemo ovim mostom", rekao je Sanader 2005. godine

Radovi su se otvarali i zatvarali čak tri puta. Bivši premijer Zoran Milanović prvo se zalagao za brzu cestu, a onda je Europska unija rekla da je most bolje rješenje. To je sada sve daleka prošlost. Posljednje čelične konstrukcije mosta spojit će se u srijedu u 23 sata.

"Naravno, u prisustvu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića ćemo to obići. To je jedan simboličan događaj, ali koji se događa jednom u životu", rekao je Butković te je, na pitanje hoće li biti pozvan i predsjednik Zoran Milanović, odgovorio: "Vidjet ćemo još popis uzvanika do srijede."

U Hrvatskoj se gradi puno prometnica

Danas se u promet pušta novih 13 kilometara Istarskog ipsilona, a do sredine kolovoza u promet će biti puštena još četiri. Uz Pelješki most, to je jedan od važnijih cestovnih projekata, vrijedan 160 milijuna eura.

"Ovom dionicom godišnje prođe preko pet milijuna turista i sveukupno 15 milijuna korisnika. Projekt je jako bitan u vidu sigurnosti budući da na ovoj dionici bilježimo najveći promet, ali i najveći broj saobraćanih nesreća", rekao je Dario Silić, direktor Bina Istre.

Radi se još i druga cijev tunela Učka. Cilj je završiti sve do 2023. "Tako da se građani mogu voziti u punom profilu od Pule do Zagreba za 2,5 sata", rekao je Silić.

Na istoku zemlje gradi se Koridor 5C, autocesta koja će Hrvatsku spajati s Mađarskom. Radovi su stajali četiri godine pa prošle godine opet krenuli. Trebali bi biti gotovi do proljeća.

Pruga od Dugog Sela do Križevaca gradi se više od 10 godina, a završeno je 70 posto. Posao koče domaće tvrtke. Trebala je biti gotova prošle godine, ali neće do ljeta 2023.

Tkon, Cres i Crikvenica su pred završetkom luka u vrijednosti dvije milijarde kuna. Otvorenje crikveničke, vrijedne 35 milijuna kuna, bit će u rujnu.

