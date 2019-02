Smiljana Srnec optužena je za ubojstvo sestre Jasmine Dominić nestale još 2000. godine. Srnec je u srijedu u ranim jutarnjim satima ispitana u Varaždinu. Osumnjičena će u istražnom zatvoru provesti 30 dana. Za sada je terete za ubojstvo.

"Istraga se nastavlja, a istražitelji moraju složiti mozaik zločina i pronaći odgovor na glavno pitanje što je bilo motiv ubojstva 23-godišnje Jasmine Dominić", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

"Na meti istražitelja naći će se brojni ukućani Jasminine sestre. Nejasno je zašto je netko tek nakon pet godina prijavio nestanak svojeg djeteta. Istražitelji će morati pronaći odgovor na pitanje jesu li ukućani znali da se Jasminino tijelo nalazi u kući.

Državno odvjetništvo ovaj je zločin okarakteriziralo kao ubojstvo, no ukoliko istražitelji otkriju nove detalje, ovaj zločin će biti prekvalificiran u teško ubojstvo, a tada ubojici prijeti i do 40 godina zatvora umjesto do 15 godina", napominje.

U narednom periodu pred Državnim je odvjetništvom i policijom jako puno posla.

Vijest o ubojstvu i pronalasku tijela Jasmine Dominić u zamrzivaču obiteljske kuće, obišla je cijeli svijet. Bizaran slučaj iz Hrvatske tako se našao na naslovnicama medija od SAD-a do Australije, a najviše prostora dobio je u Velikoj Britaniji. Uz navode kako je slučaj sablaznio Hrvatsku, većina medija prenosi i izjavu policije kako zamrzivač nisu provjeravali jer ih je obitelj ubijene navela na krivi trag.



