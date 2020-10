U prvoj emisiji Startaj Hrvatska imali smo prilike upoznati dvadesettrogodišnjeg studenta ekonomije koji nas je oduševio prije svega svojim poduzetničkim duhom, ali i neopisivom ljubavlju koju gaji prema svojoj baki. Zorina mast njihov je zajednički proizvod s kojim će Goran pokušati osvojiti police SPAR-a i INTERSPAR-a, a sve kako bi svoju baku učinio ponosnom.

Tko god je pogledao prvu emisiju Startaj Hrvatska, nije ostao ravnodušan na Goranovu priču u kojoj veliku ulogu zauzima baka Zora. Upravo je po njoj nazvan proizvod s kojim će se Goran natjecati u prvoj sezoni emisije koja pozdravlja poduzetništvo i ljude koji su se usudili oblikovati budućnost po svojoj mjeri. Iza projekta stoji SPAR Hrvatska, koji kandidatima nudi priliku života.

Goran je mladić iz Dugopolja koji živi s bakom, studira, radi i pokušava pronaći svoje mjesto pod zvijezdama. Gledatelje je oduševio svojom skromnošću i obiteljskim vrijednostima koje je na njega prenijela baka Zora.

''Nas je bilo četvero u obitelji, ja sam bio najmlađi i financijski nije bilo izdržljivo. Tata je radio u HEP-u, mama je bila čistačica. Tu je veliku, veliku ulogu odigrala baba sa svojim kremom, ljudi bi dolazili i zahvaljivali na svakojake načine. Samim time je pomogla mojim roditeljima da nas dignu na noge i odgoje na pravi način. Baba je jedna od najvažnijih osoba u mom životu. Ona me naučila me peglati, upaliti perilicu rublja, čistiti, skuhati jaja… Sve me naučila i najviše sam vezan za nju'', otkrio je Goran bez suzdržavanja dok je Hrvatskoj predstavljao proizvod koji se u njegovoj obitelji desetljećima prenosi s generacije na generaciju.

Goran i baka Zora (Foto: Nova TV)

Prva je s izradompočela Goranova prabaka. No prvi veliki uspjeh dogodio se 80-ih godina kad su se dva muškarca opekla i spas pronašla u Zorinoj masti. Od tada za

''Zorina mast je lijek za opekline, hemoroide, dobro pomaže kad se dojka odstrani, a može i za ostale rane. Ali ja garantiram samo za opekline, neću varati'', objašnjava baka Zora i dodaje kako je njezina mast nadaleko poznata: ''Moja je mast išla u Afriku, u Njemačku i Kanadu. Svi su se čudom čudili kako je to dobar lijek. Meni svi govore: 'Bako, jesi li ostavila recept? Nemoj umrijeti a da ne ostaviš recept.'''

Goran je nakon srednje škole upisao Ekonomski fakultet u Splitu jer je smatrao da je to za njega najbolja odluka. Svaki dan putovao je na predavanja jer nije želio da baka ostane sama.

''Nisam si htio priuštiti život svojih roditelja. Ne da je to bilo loše, nego sam želio puno više i bolje'', rekao je Goran iskreno. No to ga ipak nije ispunjavalo: ''Dok sam radio i studirao, nisam bio sretan, nisam mogao pronaći sebe. Jedne večeri ležao sam u krevetu, to neću zaboraviti cijeli svoj život, i kao da mi je s neba palo – babina krema, može se tu nešto napraviti.''

Tada je imao svega 22 godine i na njegovu ideju obitelj nije pozitivno reagirala. ''Do tada nisam praktički ništa postigao u životu i dođem im s idejom da ću napraviti posao od babine kreme. Rekli su mi da neće to biti dugog roka, ukrast će ti netko recept, pojest će nas. Totalno negativna energija. Ne zato što mi žele loše, nego jer su u strahu'', objasnio je Goran.

Iako je naišao na neodobravanje obitelji, nije odustao od svoga nauma. ''Ja sam si zacrtao da to moram naučiti. Ja sam babu izmaltretirao: 'Baba, objasni mi kako.' To je trajalo. Netko bi možda naučio za petnaest dana, meni je trebalo mjesec dana. Htio sam da to ispadne kako treba. Zorina mast ne smije izgubiti kvalitetu koju je stvorila baba.''

Zorina mast (Foto: Nova TV)

S vremenom je Goran savladao recepturu i u skromnim uvjetima krenuo u izradu kreme. Pokrenuo je i stranicu na Facebooku na kojoj je počeo objavljivati iskustva, a zauzvrat mu se sve više ljudi počelo obraćati za pomoć.

''Zove me čovjek iz Zadra i pita me može li mu Zorina mast pomoći kod svrbeža. Kaže da šest godina ne može spavati koliko ga svrbi i da je pokušao svakojake kreme. Rekao sam mu da mu neću garantirati, ali da imamo iskustva kako pomaže. Čovjeku se to svidjelo i odlučio je probati. Kad je mene čovjek nazvao i rekao da on nema više problema i da može mirno spavati, to ne može zamijeniti sav novac ovoga svijeta. Jednostavno predobar osjećaj, ja ću pomagati ljudima'', odlučio je Goran.

Kako je potražnja počela rasti, Goran je shvatio da posao treba ozbiljan zaokret. U tom trenutku naišao je na poziv na projekt Startaj Hrvatska.

''Startaj Hrvatska može mi puno pomoći s mojim poslom. Kad sam na televiziji vidio oglas i opis cijelog projekta, opet sam doživio neki klik. U tome svemu vidio sam priliku da predstavim svoj proizvod, ali i ono najbitnije – da babu učinim ponosnom za sve ove godine što je pomagala meni. Smatram da će moja poduzetnička ideja danas-sutra donijeti kruh mojoj obitelji i ako Bog da životnu stabilnost'', rekao je Goran.

Njegov put u početku nije bio lak. Što je sve prošao kako bi postao kandidat emisije Startaj Hrvatska, možete pronaći u sažetku emisije.

Goran Čipčić u SPAR Hrvatska skladištu (Foto: Nova TV)

''Toliko je toga trebalo, ali taj nekakav osjećaj u meni, ta neka hrabrost… jednostavno sam se vodio za tim.. Upri još jače i to je to'', poručio je Goran, koji se nada da će svojim iskorakom u poduzetničke vode inspirirati gledatelje da se odvaže na isto.

Zorinu mast koju Goran ručno proizvodi od lokalnih sastojaka iz Dalmatinske Zagore možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama diljem Lijepe Naše na posebnim plavim policama.

Plavu policu s proizvodima kandidata emisije Startaj Hrvatska možete pronaći u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR-om Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR-om Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2020. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.