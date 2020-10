Marljiva, ustrajna i hrabra, sve je to Diana Prpić, tridesetogodišnja Karlovčanka i kreatorica Batele koju smo imali prilike upoznati u drugoj epizodi emisije Startaj Hrvatska. Njezin ju je slatki namaz od batata i čokolade pretvorio u poduzetnicu čiji se proizvod sada nalazi na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Lijepe Naše.

Zbog jedinstvenog proizvoda u koji je uloženo puno znanja, pažnje i ljubavi SPAR Hrvatska od Diane je naručio 17 tisuća komada Batele, slatkog BIO namaza od batata i čokolade. Upravo je to proizvod u koji se Diana pouzda da će joj ostvariti snove i vratiti joj za trud koji je u poljoprivredu ulagala gotovo cijeli život.

Dijanin je život odmalena vezan za poljoprivredu i obiteljski OPG. Nijedan posao nije joj bio stran. ''Kao mala nisam se ustručavala nikakvog posla, ništa mi se nije gadilo, znala sam musti krave. Za to vrijeme prijatelji su me čekali na biciklima u dvorištu, ali prvo je bio posao pa zabava. Tako je i danas'', govori uvijek nasmijana Diana.

Njezina se obitelj poljoprivredom bavi više od sto godina. To je tradicija koja se prenosi s koljena na koljeno i na koju je obitelj Prpić iznimno ponosna.

''Traktor vozim od svoje desete godine i to je mnogima nepojmljivo, ali meni je to danas najnormalnija stvar. Nije uopće čudno što sam to nastavila raditi jer to je moj život. To nije moj posao, to je moj život'', rekla je Diana te dodala da sami proizvode razvoze diljem Hrvatske kako bi svi imali prilike isprobati njihove namirnice.

Promjena plana

Iako je znala da će poljoprivreda biti sastavni dio njezina života, nakon srednje škole ipak se odlučila upisati Pravni fakultet u Zagrebu. ''Željela sam jednog dana biti financijski neovisna, da ne moram vagati svaku kunu, da imam lijep i dostojanstven život, a poljoprivreda je trebala biti odmor od posla kojim bih se bavila.''

No taj je plan trenutačno stavljen na pauzu jer Dianu od diplome na Pravnom fakultetu dijeli jedan ispit, a njezina je energija sada usmjerena samo na jedno – OPG Prpić.

''Dok je baka bila nositelj OPG-a, uvela sam na naše gospodarstvo ekološku proizvodnju. Samim time preuzela sam velik dio administracije na sebe zato što je baki bilo gotovo pa nemoguće pratiti nove zahtjeve, novu modernu tehnologiju. To bi dovelo do toga da naš OPG stagnira, a to nikako nisam željela. 2015. godine došlo je do granice neizdržljivosti. Preforsirala sam se na fakultetu, preselila sam se k svojim roditeljima, prebacila sam OPG s bake na sebe i dalje je povijest.''

Uzgoj batata na nagovor prijatelja

Na uzgoj batata odlučila se na nagovor prijatelja. Iako isprva nije bila sigurna hoće li joj se to isplatiti, vrlo je brzo dobila potvrdu da je na dobrom putu.

''Bojala sam se zato što je to bila nepoznata kultura u Hrvatskoj, ali moja prva sadnja bila je ni više ni manje nego sedam tisuća sadnica batata. Moji roditelji nisu za to znali zato što sam se bojala negativne energije, negativnih komentara i kočenja. Iznajmila sam njivu samo za tu potrebu i batat je te godine bio izuzetno dobrog uroda, kao da je morao biti tako dobar, kao u inat.''

S obzirom na to je njezin obiteljski OPG nudio uglavnom sezonske proizvode, Diana je morala smišljati prerađevine kako ne bi ostali bez prihoda.

''Problem je na našem OPG-u i poljoprivredi taj što smo imali samo sezonske proizvode i sezonski izvor financija. Uveli smo brojne prerađevine kako bismo tu sezonu produžili.''

Batela je ugledala svjetlo dana

I batat se našao na listi proizvoda od kojih je Diana željela napraviti proizvod koji će se moći konzumirati cijele godine. ''Odlučila sam od njega napraviti neku prerađevinu, odnosno možda je bolja riječ pokušala. To je bila pašteta od batata koja je bila totalni promašaj. Nadobudno sam objavila da slijedi pašteta od batata i gospođa iz Istre naručila je za sebe i svoje kolegice na poslu. Ali kad sam ga pokušala napraviti, automatski sam otkazala sve narudžbe. Pašteta od batata bila je tako lošeg okusa, dotad takvo nešto nisam probala.''

No taj je promašaj nije obeshrabrio. Nastavila je istraživati i došla na ideju. ''Razmišljala sam, smišljala, istraživala i jednostavno mi je došlo. S jedne strane batat, s druge strane čokolada, to svi vole, mogli bismo to nekako kombinirati. I tako je nastao slatki namaz od batata'', rekla je Diana te objasnila kako je sve krenulo: ''Prvo sam izumila crni dio Batele, ali to mi je bilo oku preobično, a budući da uzgajamo više vrsta batata, sjetila sam se da bih mogla napraviti kolorističan namaz koji će biti od dvije boje i koji će privući oko, a zatim i nepce kupca.''

Startaj Hrvatska kao odskočna daska

U trenutku kad je proizvela Batelu uhvatio ju je strah da taj proizvod neće biti prihvaćen. No kao i sve do sada, ispostavilo se da se hrabrost i odvažnost cijene. ''Klik u mojoj glavi da imam odličan proizvod dogodio se kada je. Osvojila je sve nagrade koje je to natjecanje nudilo.'' Osim silnih nagradada je ekološki, veganski proizvod, da nema glutena i laktoze.

Neupitna je ljubav koju Diana gaji prema poljoprivredi, ali nije sve uvijek tako lako kako se čini. Iza Batele je puno odricanja i truda. ''Moj je posao dosta težak, zahtijeva puno odricanja, puno prilagodbe. Moj radni dan nema kraja, spavam jako malo, ideš, moraš se prilagoditi prirodi'', priznaje Diana. No ako se nju pita, sve se to isplati: ''Neopisiv je osjećaj kada staneš nasred njive, vrtiš se s raširenim rukama i govoriš: ''Svijet je moj!'' Taj mir, ta sloboda, taj trud koji gledaš kako se vraća natrag… to nema cijenu. To je zaljubljenost, ljubav prema poslu i nešto neopisivo'', objašnjava Diana.

I zato svaki novi izazov objeručke prihvaća. Tako je bilo i s prijavom na projekt Startaj Hrvatska. ''Startaj Hrvatska bila bi odskočna daska preko koje bih ja okrunila sav svoj trud i sav svoj rad, dugogodišnje snove, želje i ambicije i dokaz da se moj trud isplatio. Da se Batela nađe na policama SPARA, to bi bio vrhunac moje karijere. To bi bila kruna moga rada i truda.''

