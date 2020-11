Iako je ostala bez osobe koja ju je najviše podržavala u njezinu poduzetničkom pothvatu, Jasna Karavanić skupila je snage i krenula osvajati Hrvatsku svojom mješavinom začina. U posljednjoj epizodi emisije Startaj Hrvatska predstavila je Jaggety i ispričala svoju priču.

Tko god je gledao prošlu epizodu emisije Startaj Hrvatska, nije mogao ostati ravnodušan na priču pedesetšestogodišnje Zagrepčanke i odgajateljice Jasne Karavanić. Iza proizvoda Jaggety, koji se sad nalazi na policama svih INTESPAR i odabranih SPAR trgovina, stoji priča o velikoj ljubavi.

''Udala sam se jako, jako mlada, prije 20. godine, i osnovala obitelj. Međutim, bila sam užasno nesretna u tom braku'', počela je Jasna svoju životnu priču.

Nakon što je shvatila da taj brak nema budućnost, razvela se i nakon nekog vremena upoznala Marijana. ''Kad sam ga prvi put ugledala na svojim vratima i on mene, kad su nam se susreli pogledi, svatko je u svojim mislima znao da je to to'', prisjeća se Jasna i priznaje da je počela živjeti sretno tek onog trenutka kad su se uselili u zajednički stan.

Novi početak

''U 38 m2 živjelo je nas petero. S obzirom na prostor u kojem smo živjeli, nije moglo sjediti nas petero za stolom, nego samo troje. Prvo su jela djeca, ja bih tada rekla da nisam gladna, a zapravo sam u kuhinji tunkala kruh u mast od pečenja'', opisuje Jasna kako su krenuli njezini problemi s viškom kilograma.

''U jednom trenutku vaga je pokazala 110 kg. Ja sam zapravo uvijek bila na nekim dijetama tipa izgladnjivanja. Dok sam se izgladnjivala, unaprijed sam razmišljala o tome čega ću se najesti kad skinem kilograme.''

Takav način života ipak je uzeo maha i Jasna nije bila sretna. ''Odlučila sam da s obzirom na svoju obitelj i posao, ne mogu biti ni živčana mama, ni živčana supruga, ni živčana odgajateljica. Bit ću takva kakva jesam i gotovo.''

No sve se promijenilo jedne večeri kad je Jasna na televiziji vidjela prilog o LCHF prehrani. ''Vidjela sam jednu našu poznatu nutricionisticu i ona je govorila o LCHF prehrani i što i kako treba jesti kako bi organizam dobio nutritivno sve što mu treba, a pritom gubio kile. U tom sam trenutku sve nezdravo izbacila iz kuhinje. Izbacila sam i svoj omiljeni začin o kojem sam bila jako ovisna'', kazala je Jasna, koja je nakon promjene prehrane u pola godine izgubila oko 35 kilograma.

Sve je krenulo od sušenih rajčica

Naviknuta na začinjenu hranu, Jasna je pokušavala pronaći alternativu. Tako je došla i na ideju da napravi sušene rajčice, a za to joj je bila potrebna nova investicija. Srećom, Marijan ili Ljubek, kako ga Vesna zove, pozdravio je s oduševljenjem svaku njezinu zamisao.

''Bilo je pola 8 navečer, vani je padala kiša, sjedili smo na terasi, ja njega pogledam i kažem mu: 'Ljubek, ja sam našla dehidrator i sušila bih rajčice. Bi li htio da odemo sad u Rijeku kupiti meni dehidratore?' On je rekao: ''Miško, hajde, spremi se pa idemo.''

Ti bi dehidratori pali u zaborav, priznaje Jana, da se njezin tata nije pojavio s ogromnim torbama punim povrća, osobito peršinova lista. Tad se u njoj rodila ideja da bi mogla napraviti svoju mješavinu začina.

''Pisala sam u bilježnicu što sam sve stavila. I svaki put kad bih probala stavljati tu mješavinu u neku juhicu, nešto mi se nije sviđalo i to sam u sljedećem pokušaju eliminirala. Jednom sam kuhala juhu i stavila sam tu najnoviju mješavinu začina, promiješala žlicom, kušala i rekla: ''Wow, to je to!''

Jaggety je brzo osvojila nepca Jasninih prijatelja

Ubrzo nakon toga njezinu su mješavinu začina tražili prijatelji i poznanici, pa je svoj biznis Jasna odlučila podići na višu razinu. ''Ja sam tada rekla Ljubeku: 'Čuj, postoji nekakav interes, možda ne bi bilo loše otvoriti firmu i početi to proizvoditi.' On je rekao: 'Miško, može!'''

Otvaranje firme nije se dogodilo preko noći. ''Štedjeli smo po kunu, dvije i pet. Išli smo izbrojiti i zapravo je ispalo da imamo točno toliko koliko nam treba da platimo javnog bilježnika i žig. Time smo otvorili tu našu firmu Jasnini začini j.d.o.o. Jednostavno smo vjerovali da imamo sjajan proizvod, da imamo proizvod koji ima potencijal'', kazala je Jasna.

Kad su pokrenuli firmu, nakon smjene koju bi odradila kao odgajateljica, zasukala bi rukave i proizvodila bi svoju mješavinu začina. Jaggety je mješavina začina, bez bojila i pojačivača arome, a zbog načina prerade povrća i procesa izrade začina, hranjive vrijednosti namirnica maksimalno su očuvane. Jaggety sadrži više od 50 posto sušenog povrća, a sastojci nisu tajna – mrkva, korijen celera, korijen pastrnjaka, poriluk, list peršina uz dodatak himalajske soli i kurkume.

Skupila je snage i prijavila se na Startaj Hrvatska

Paralelno s uspjehom Jaggetyja, Jasna je primijetila da je zdravlje njezina supruga sve lošije. Iako je prvo mislila da su njegovi simptomi privremeni i prolazni, na kraju su saznali da boluje od Parkinsonove bolesti.

''Završio je na aparatima i bio je 16 dana u dubokoj komi. Šesnaest dana otkako su ga reanimirali moj Ljubek je otišao zauvijek'', govori Jasna s velikom tugom u očima.

Nakon te velike tragedije Jasna je osjećala nepodnošljivu bol i našla se potpuno slomljena. ''Ja sam tada jednostavno pala i nisam bila u stanju, ali zaista, ništa raditi. Ja sam zapravo umrla sa svojim Ljubekom i sve ovo što radim moj je pokušaj da preživim dok ne dođem k njemu. Jaggety apsolutno posvećujem njemu jer znam da bi on sad bio jako zabrinut i jako ponosan na mene.''

No Jasna je ipak skupila snage i postala junak vlastite priče otvaranjem jednog novog poglavlja. ''U trenutku kad sam se odlučila prijaviti nazapravo sam. Za mene Startaj Hrvatska znači da se prefokusiram i izdignem iz svega toga, da skupim snagu, ojačam i da mogu dalje.''

