Američki predsjednik Donald Trump ponovno je u subotu komentirao prosvjede "žutih prsluka" u Francuskoj, kazavši da je to bio tužan dan za Pariz te je pozvao da se sporazum o klimatskim promjenama privede kraju.

"Vrlo tužan dan i vrlo tužna noć u Parizu", objavio je Trump na Twitteru u trenutku kada su u Parizu započeli neredi.

"A možda je došao trenutak da se Pariški sporazum o klimatskim promjenama, vrlo smiješan i iznimno skup, privede kraju te da se novci vrate ljudima tako što će im se smanjiti porezi", savjetovao je Trump, koji je u lipnju 2017. odlučio da se Sjedinjene Države povlače i multilateralnog sporazuma čiji je cilj angažirati se na smanjenju emisije stakleničkih plinova.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!